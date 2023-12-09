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العثور على ديناصورين صغيرين

12/9/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر على بقايا اثنين من الديناصورات الصغيرة داخل حفرية تيرانوصور يرجع تاريخها لـ75 مليون سنة، ما يلقي ضوءا جديدا على النظام الغذائي المتغير للحيوانات المفترسة القديمة.
ووفقا لدراسة نشرتها دورية ((ساينس أدفانسز))، عثر الباحثون على الأطراف الخلفية لاثنين من الديناصورات الصغيرة، التي تشبه الطيور، تسمى ((ستيبيز)) أسفل القفص الصدري لديناصور ((جورجوصور)) شاب، وهو من عائلة ((تيرانوصور ريكس)) نفسها.
وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إن الاكتشاف يشير إلى أن ديناصورات ((جورجوصور)) الأحداث كانت تفترس الديناصورات الصغيرة اليافعة، بينما تشير أدلة الحفريات الأولى إلى أن الجورجوصور البالغ كان يهاجم الديناصورات الضخمة الآكلة للنباتات ويلتهمها، حيث كانت الديناصورات الأخيرة تعيش في قطعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأكدت دكتور دارلا زيلينتسكي، أحد العلماء المشرفين على الدراسة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الكشف يعتبر ((دليلا قويا على أن التيرانوصور غيّر نظامه الغذائي خلال نشأته)).
وأضافت: ((نعلم الآن أن تلك التيرانوصور المراهقة كانت تصطاد الديناصورات الصغيرة اليافعة)).
وأوضحت: ((من المحتمل أن ديناصورات تيرانوصور الصغيرة والساذجة تلك لم تكن جاهزة للانضمام إلى الديناصورات ذات القرون التي يزن البالغون فيها آلاف الكيلوغرامات)).
وجرى اكتشاف الحفرية في الأصل في ألبرتا بادلاندز بكندا في 2009، ولكنها كانت مدفونة في الصخر، واستغرق الأمر سنوات لإعدادها للدراسة.

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