العثور على ديناصورين صغيرين

(MENAFN
- Al Watan) عثر على بقايا اثنين من الديناصورات الصغيرة داخل حفرية تيرانوصور يرجع تاريخها لـ75 مليون سنة، ما يلقي ضوءا جديدا على النظام الغذائي المتغير للحيوانات المفترسة القديمة.
ووفقا لدراسة نشرتها دورية ((ساينس أدفانسز))، عثر الباحثون على الأطراف الخلفية لاثنين من الديناصورات الصغيرة، التي تشبه الطيور، تسمى ((ستيبيز)) أسفل القفص الصدري لديناصور ((جورجوصور)) شاب، وهو من عائلة ((تيرانوصور ريكس)) نفسها.
وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إن الاكتشاف يشير إلى أن ديناصورات ((جورجوصور)) الأحداث كانت تفترس الديناصورات الصغيرة اليافعة، بينما تشير أدلة الحفريات الأولى إلى أن الجورجوصور البالغ كان يهاجم الديناصورات الضخمة الآكلة للنباتات ويلتهمها، حيث كانت الديناصورات الأخيرة تعيش في قطعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأكدت دكتور دارلا زيلينتسكي، أحد العلماء المشرفين على الدراسة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الكشف يعتبر ((دليلا قويا على أن التيرانوصور غيّر نظامه الغذائي خلال نشأته)).
وأضافت: ((نعلم الآن أن تلك التيرانوصور المراهقة كانت تصطاد الديناصورات الصغيرة اليافعة)).
وأوضحت: ((من المحتمل أن ديناصورات تيرانوصور الصغيرة والساذجة تلك لم تكن جاهزة للانضمام إلى الديناصورات ذات القرون التي يزن البالغون فيها آلاف الكيلوغرامات)).
وجرى اكتشاف الحفرية في الأصل في ألبرتا بادلاندز بكندا في 2009، ولكنها كانت مدفونة في الصخر، واستغرق الأمر سنوات لإعدادها للدراسة.
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