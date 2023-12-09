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سيدني تشهد أكثر الأيام حرا

12/9/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاحت موجة حارة الساحل الشرقي لأستراليا، وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في سيدني إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، بينما يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات جامحة. وقد تدفق السكان بأعداد كبيرة إلى شواطئ سيدني أو بحثوا عن قليل من الراحة في الظل. ونصحت السلطات الفئات الأكثر ضعفا، بما يشمل كبار السن والصغار، بالاحتماء في المباني الباردة.
ووصلت درجة الحرارة في محطة الأرصاد الجوية بوسط مدينة سيدني إلى 40 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وهي الأكثر سخونة منذ نوفمبر 2020، وفق بيانات مكتب الأرصاد الجوية.
وفي ريتشموند الواقعة على الأطراف الغربية لسيدني، ارتفعت الحرارة إلى 43.8 درجة مئوية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي: ((اليوم، مع ارتفاع مستويات الحرارة أقول إن هذا هو الوقت المناسب للتأكد من أننا نعتني ببعضنا البعض ونبقى آمنين)).
وأضاف: ((يشكل تغير المناخ تهديداً لصحة الناس وبيئتنا أيضاً، وعلينا أن نعترف بالحاجة إلى استجابة شاملة)).
ولفتت خدمة الإطفاء الريفية بالولاية إلى أن أكثر من 70 حريق غابات وحرائق أعشاب اندلعت في أنحاء مختلفة من ولاية نيو ساوث ويلز، مع خروج أكثر من عشرة منها عن نطاق السيطرة في وقت متأخر من بعد الظهر.
وأوضحت خدمة الإطفاء في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي: ((في ظل الظروف الحارة والجافة والرياح الشديدة، والحظر التام على إضرام النيران، تعرّفوا على المخاطر التي تواجهكم، وما ستفعلونه إذا تعرضتم للتهديد بالحرائق)).
بينما أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض في المساء.
وحثت الأشخاص الضعفاء على استخدام المراوح ومكيفات الهواء أو البحث عن أماكن باردة في المكتبات والمراكز المجتمعية ومراكز التسوق.
وبيّن رئيس هيئة الإسعاف في نيو ساوث ويلز مارك غيبس، في مؤتمر صحفي، أن الطلب على سيارات الإسعاف ارتفع بنحو %20 مقارنة باليوم العادي.

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