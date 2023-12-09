سيدني تشهد أكثر الأيام حرا

(MENAFN
- Al Watan) اجتاحت موجة حارة الساحل الشرقي لأستراليا، وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في سيدني إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، بينما يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات جامحة. وقد تدفق السكان بأعداد كبيرة إلى شواطئ سيدني أو بحثوا عن قليل من الراحة في الظل. ونصحت السلطات الفئات الأكثر ضعفا، بما يشمل كبار السن والصغار، بالاحتماء في المباني الباردة.
ووصلت درجة الحرارة في محطة الأرصاد الجوية بوسط مدينة سيدني إلى 40 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وهي الأكثر سخونة منذ نوفمبر 2020، وفق بيانات مكتب الأرصاد الجوية.
وفي ريتشموند الواقعة على الأطراف الغربية لسيدني، ارتفعت الحرارة إلى 43.8 درجة مئوية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي: ((اليوم، مع ارتفاع مستويات الحرارة أقول إن هذا هو الوقت المناسب للتأكد من أننا نعتني ببعضنا البعض ونبقى آمنين)).
وأضاف: ((يشكل تغير المناخ تهديداً لصحة الناس وبيئتنا أيضاً، وعلينا أن نعترف بالحاجة إلى استجابة شاملة)).
ولفتت خدمة الإطفاء الريفية بالولاية إلى أن أكثر من 70 حريق غابات وحرائق أعشاب اندلعت في أنحاء مختلفة من ولاية نيو ساوث ويلز، مع خروج أكثر من عشرة منها عن نطاق السيطرة في وقت متأخر من بعد الظهر.
وأوضحت خدمة الإطفاء في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي: ((في ظل الظروف الحارة والجافة والرياح الشديدة، والحظر التام على إضرام النيران، تعرّفوا على المخاطر التي تواجهكم، وما ستفعلونه إذا تعرضتم للتهديد بالحرائق)).
بينما أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض في المساء.
وحثت الأشخاص الضعفاء على استخدام المراوح ومكيفات الهواء أو البحث عن أماكن باردة في المكتبات والمراكز المجتمعية ومراكز التسوق.
وبيّن رئيس هيئة الإسعاف في نيو ساوث ويلز مارك غيبس، في مؤتمر صحفي، أن الطلب على سيارات الإسعاف ارتفع بنحو %20 مقارنة باليوم العادي.
MENAFN09122023000089011017ID1107564831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.