1.5 مليون متقدما لشراء تذاكر المونديال - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشف الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية بالاتحاد السعودي، ماجد الصاحب، عن بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية، وأن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية، وأن أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا.
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