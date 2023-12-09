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1.5 مليون متقدما لشراء تذاكر المونديال - جريدة الوطن السعودية

12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية بالاتحاد السعودي، ماجد الصاحب، عن بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية، وأن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية، وأن أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا.

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