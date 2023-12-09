جيرارد يطيح بنجم الاتفاق - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) بدأ مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، العمل مبكرا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبينت مصادر أن جيرارد بدأ فعليا في رسم خطة الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقيم اللاعبين خلال الفترة الماضية، وسيكون السويدي روبن كوايسون، أول المغادرين، وأن إدارة النادي أكدت لجيرارد أنها ستنفذ مطالبه، وأنها رصدت ميزانية لفترة الانتقالات الشتوية.
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