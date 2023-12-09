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جيرارد يطيح بنجم الاتفاق - جريدة الوطن السعودية

12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، العمل مبكرا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبينت مصادر أن جيرارد بدأ فعليا في رسم خطة الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقيم اللاعبين خلال الفترة الماضية، وسيكون السويدي روبن كوايسون، أول المغادرين، وأن إدارة النادي أكدت لجيرارد أنها ستنفذ مطالبه، وأنها رصدت ميزانية لفترة الانتقالات الشتوية.

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