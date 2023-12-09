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مدينة يوم القيامة تبحث عن سكان - جريدة الوطن السعودية

12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تبحث بلدة DOOMSDAY أو "يوم القيامة" عن سكان للعيش في مخابئها الفاخرة، المجهزة لاستضافة 10 آلاف شخص. وأشارت وسائل إعلام أن البلدة مجهزة بـ575 ملجأ تم تجهيزها بجميع الاحتياجات عندما " ينفجر كل شيء"، ومستعدة لاستضافة حوالي 10 آلاف شخص.
هذا وتم تحويل قاعدة عسكرية في ولاية داكوتا الأمريكية، كانت تستخدم لتخزين القنابل والذخائر من عام 1942 ولغاية 1969 إلى مخابئ صالحة للعيش، تتناسب الحجوزات فيها مع جميع أصحاب الدخل. وقال دانتي فيسينو، المدير التنفيذي لشركة، إن مخابئ Vivos ، المعروفة الآن باسم "مشروع البقاء الإنساني الملحمي"، أن فريق "يوم القيامة" هم أشخاص عاديون يملكون تعليما عاليا يعملون في المؤسسة وهم على علم دائم بالمستجدات العالمية وما يحصل حول العالم، وأضاف أن المخابئ مجهزة لاستقبال مختلف شرائح المجتمع.
عام واحد
وبحسب ما ورد تم تجهيز الملاجئ لمدة عام واحد على الأقل من التشغيل المستقل دون حاجة الأشخاص للعودة إلى السطح، وأضاف: "عندما يتدافع الجميع من أجل التوصل إلى حل، سيسافر أعضاؤنا إلى الملجأ المخصص لهم، وينضم إليهم المئات من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وجميعهم على استعداد لقفل باب الانفجار والتغلب على أي تهديدات قد تحدث بالأعلى".
مشيرا إلى بناء مجمع جديد للتحصينات قد يستغرق من 9 إلى 12 شهرا اعتمادا على الحجم والموقع وتوافر المواد والعمالة، ولا يقتصر عمل Vivos على الأبواب الخرسانية والفولاذية والأبواب المقاومة للانفجار فحسب، ويتعلق الأمر بوجود خطة احتياطية لبقاء البشرية على قيد الحياة ولإتاحة الفرصة للعائلات لتكون جزءًا من مجتمع متشابه في التفكير مع ظهور هذه الأحداث، بحسب ما قاله فيسينو.

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