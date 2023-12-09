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كيف صور الذكاء الاصطناعي شكل البشر بعد 25 عاما - جريدة الوطن السعودية

12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد خيار العمل عن بعد، والذي بدأ في جميع أنحاء العالم بعد وباء "كورونا"، وكأنه حرية، إلا أنه يمكن أن يتسبب بمشاكل خطيرة في الجسم إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار، وكان يُنظر إلى فترة العمل عن بعد التي بدأت مع انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، على أنها راحة وحرية كبيرة للعديد من الموظفين، وعلى الرغم من أنه قد يبدو جميلًا التخلص من الطرق وحركة المرور والملابس الرسمية والعمل في المنزل، إلا أن مخاطر صحية خطيرة قد تنتظر الإنسان إذا لم يتم اتخاذ الحيطة والعناية.
وقامت منصة التوظيف "DirectyApply"، باستشارة الذكاء الاصطناعي للبحث عن الشكل، الذي قد يبدو عليه العاملون عن بعد، خلال 25 عامًا مقبلة، وتم طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي حول نمط حياة موظفة معينة، وطُلب منه تصورها، وبعد العمل بمعدل 5-8 ساعات على الكمبيوتر لمدة 25 عامًا، بدا أن مستقبل الموظفة لم يكن مشرقًا جدًا.
ما هي المخاطر؟
يعد الجلوس أمام الشاشة لمدة 8 ساعات يوميًا، وقلة التعرض لضوء الشمس والنشاط البدني مشكلة شائعة في العالم اليوم، ولكن القيام بذلك بشكل مستمر يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجسم، وظهور تجاعيد على الجلد وتساقط للشعر بسبب نقص "فيتامين د"، ومن الممكن أيضًا مواجهة ضعف الرؤية واضطراب الرقبة بسبب النظر المستمر إلى الكمبيوتر والتهاب العينين، وزيادة الوزن السريعة وانخفاض التفاعل الاجتماعي وقلة ممارسة الرياضة.
والصورة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي تلخص ما يمكن أن يسببه الجلوس ملتصقا بالكمبيوتر، خلال 25

وقالت، راشيل ألين، عالمة النفس: "هناك طرق أساسية للحفاظ على صحتك العقلية"، وتابعت: "من المهم للغاية الالتزام بنظام حياة يناسب مستويات إنتاجيتك ومتطلبات العمل. يعد التأكد من التواصل مع الآخرين، أي أصدقاؤك، وزيادة التواصل الاجتماعي أمرًا مهمًا للحفاظ على صحتك". وأضافت ألين، أن الحرمان من الاتصال البشري لفترات طويلة من الزمن يزيد من ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التوتر، والذي يمكن أن يكون ضارًا جسديًا.

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