قوقل تكشف عن ذكاء اصطناعي يتفوق على Chatgpt - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) قامت شركة قوقل بتزويد برنامج الدردشة Bard الخاص بها بجيل جديد من نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى Gemini، والذي توصف بأنه قادر على التفكير بشكل أفضل من ChatGPT وغيره من المنافسين، ويهدف محرك البحث إلى أخذ زمام المبادرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي من OpenAI، صانع ChatGPT، حيث تتعامل "google" مع آثار انقلاب مجلس الإدارة الذي أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان ثم إعادة تعيينه في غضون أيام، وقامت قوقل لسنوات بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل سري، لكنها تفاجأت عندما أصدرت OpenAI أواخر العام الماضي ChatGPT وتعاونت مع Microsoft لجعل قدراتها متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
أول نموذج يتفوق على الخبراء
وقال الرئيس التنفيذي لشركة قوقل ساندر بيتشاي، في بيان: "هذا زخم لا يصدق، ومع ذلك، فإننا بدأنا فقط في خدش سطح ما هو ممكن"، و"يمثل هذا العصر الجديد من النماذج أحد أكبر الجهود العلمية والهندسية التي قمنا بها كشركة." وقال نائب رئيس Google DeepMind إيلي كولينز، خلال مؤتمر صحفي، إنه أول نموذج للذكاء الاصطناعي يتفوق على الخبراء البشريين في معايير معينة تشمل حل المشكلات والرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون والطب والأخلاق، وأظهرت إحدى العروض التوضيحية أن ما تم عرضه، يمثل مشهدًا من فيلم "ماتريكس".
وتبين أن أداء الإصدار "Ultra" من Gemini "يتجاوز بكثير" أداء النماذج الحديثة الأخرى في 30 اختبارًا قياسيًا لقياس القدرات مثل فهم الصورة أو التفكير الرياضي، وفقًا لكولينز، وتم تصميم الإصدار "Pro" من Gemini المدمج في Bard للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. تم تصميم إصدار "Nano" للهواتف الذكية، ويأتي أولاً في هاتف Pixel 8 المتطور من Google.
برنامج الدردشة الآلي Bard
وكانت قوقل أطلقت برنامج الدردشة الآلي Bard الخاص بها في وقت سابق من هذا العام، حيث قامت باستمرار بتحديث برنامج الدردشة بناءً على تعليقات الأشخاص، وفقًا لنائب رئيس شركة Bard، سيسي هسياو، الذي ذكر خلال المؤتمر الصحفي: "كل هذا الابتكار السريع يقودنا إلى ما نعتبره لحظة تحول حقيقية"، "مع Gemini، يحصل Bard على أكبر ترقية له حتى الآن."
170 دولة
وسيكون Gemini متاحًا باللغة الإنجليزية في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مع إضافة المزيد من اللغات قريبًا، وفقًا لهسياو. وقال مسؤولون تنفيذيون إنه سيتم توسيع برنامج Bard الذي يحتوي على Gemini-infused ليصبح "متعدد الوسائط"، مما يعني أنه سيكون قادرًا على العمل مع المدخلات السمعية والبصرية بالإضافة إلى المطالبات النصية، وقال هسياو: "مع جيميني، نحن نقترب خطوة واحدة من رؤيتنا المتمثلة في تقديم أفضل متعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم".
يعمل Gemini على تحسين جودة أداء بارد، سواء في كتابة الشعر أو برمجة الكمبيوتر لاستفسارات التسوق أو المشاريع البحثية.
جيميني - الترا
وقالت قوقل إن النسخة "الترا" من جيميني المصممة للتعامل مع المهام المعقدة للغاية ستصدر أوائل العام المقبل، وقال كولينز عن جيميني: "أنا مندهش من قدراته"، "هذه بداية حقبة جديدة بالنسبة لنا في Google حيث نواصل الابتكار بسرعة وتطوير قدرات النموذج."
مفيد وليس خطير
قامت قوقل في سبتمبر بدمج Gmail وYouTube وأدوات أخرى في برنامج الدردشة Bard الخاص بها، حيث يسعى عمالقة التكنولوجيا إلى إقناع المستخدمين بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي مفيد وليس خطيرًا أو مجرد موضة، وتتطابق هذه الإمكانيات بشكل وثيق مع العروض المقدمة من Microsoft والتي تزود تطبيقات Office 365 بقدرات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن هذه تأتي بتكلفة إضافية للعملاء ولا تتوفر من خلال برنامج الدردشة الآلي على محرك البحث Bing.
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