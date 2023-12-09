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قوقل تكشف عن ذكاء اصطناعي يتفوق على Chatgpt - جريدة الوطن السعودية

12/9/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت شركة قوقل بتزويد برنامج الدردشة Bard الخاص بها بجيل جديد من نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى Gemini، والذي توصف بأنه قادر على التفكير بشكل أفضل من ChatGPT وغيره من المنافسين، ويهدف محرك البحث إلى أخذ زمام المبادرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي من OpenAI، صانع ChatGPT، حيث تتعامل "google" مع آثار انقلاب مجلس الإدارة الذي أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان ثم إعادة تعيينه في غضون أيام، وقامت قوقل لسنوات بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل سري، لكنها تفاجأت عندما أصدرت OpenAI أواخر العام الماضي ChatGPT وتعاونت مع Microsoft لجعل قدراتها متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
أول نموذج يتفوق على الخبراء
وقال الرئيس التنفيذي لشركة قوقل ساندر بيتشاي، في بيان: "هذا زخم لا يصدق، ومع ذلك، فإننا بدأنا فقط في خدش سطح ما هو ممكن"، و"يمثل هذا العصر الجديد من النماذج أحد أكبر الجهود العلمية والهندسية التي قمنا بها كشركة." وقال نائب رئيس Google DeepMind إيلي كولينز، خلال مؤتمر صحفي، إنه أول نموذج للذكاء الاصطناعي يتفوق على الخبراء البشريين في معايير معينة تشمل حل المشكلات والرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون والطب والأخلاق، وأظهرت إحدى العروض التوضيحية أن ما تم عرضه، يمثل مشهدًا من فيلم "ماتريكس".
وتبين أن أداء الإصدار "Ultra" من Gemini "يتجاوز بكثير" أداء النماذج الحديثة الأخرى في 30 اختبارًا قياسيًا لقياس القدرات مثل فهم الصورة أو التفكير الرياضي، وفقًا لكولينز، وتم تصميم الإصدار "Pro" من Gemini المدمج في Bard للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. تم تصميم إصدار "Nano" للهواتف الذكية، ويأتي أولاً في هاتف Pixel 8 المتطور من Google.
برنامج الدردشة الآلي Bard
وكانت قوقل أطلقت برنامج الدردشة الآلي Bard الخاص بها في وقت سابق من هذا العام، حيث قامت باستمرار بتحديث برنامج الدردشة بناءً على تعليقات الأشخاص، وفقًا لنائب رئيس شركة Bard، سيسي هسياو، الذي ذكر خلال المؤتمر الصحفي: "كل هذا الابتكار السريع يقودنا إلى ما نعتبره لحظة تحول حقيقية"، "مع Gemini، يحصل Bard على أكبر ترقية له حتى الآن."
170 دولة
وسيكون Gemini متاحًا باللغة الإنجليزية في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مع إضافة المزيد من اللغات قريبًا، وفقًا لهسياو. وقال مسؤولون تنفيذيون إنه سيتم توسيع برنامج Bard الذي يحتوي على Gemini-infused ليصبح "متعدد الوسائط"، مما يعني أنه سيكون قادرًا على العمل مع المدخلات السمعية والبصرية بالإضافة إلى المطالبات النصية، وقال هسياو: "مع جيميني، نحن نقترب خطوة واحدة من رؤيتنا المتمثلة في تقديم أفضل متعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم".
يعمل Gemini على تحسين جودة أداء بارد، سواء في كتابة الشعر أو برمجة الكمبيوتر لاستفسارات التسوق أو المشاريع البحثية.
جيميني - الترا
وقالت قوقل إن النسخة "الترا" من جيميني المصممة للتعامل مع المهام المعقدة للغاية ستصدر أوائل العام المقبل، وقال كولينز عن جيميني: "أنا مندهش من قدراته"، "هذه بداية حقبة جديدة بالنسبة لنا في Google حيث نواصل الابتكار بسرعة وتطوير قدرات النموذج."
مفيد وليس خطير
قامت قوقل في سبتمبر بدمج Gmail وYouTube وأدوات أخرى في برنامج الدردشة Bard الخاص بها، حيث يسعى عمالقة التكنولوجيا إلى إقناع المستخدمين بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي مفيد وليس خطيرًا أو مجرد موضة، وتتطابق هذه الإمكانيات بشكل وثيق مع العروض المقدمة من Microsoft والتي تزود تطبيقات Office 365 بقدرات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن هذه تأتي بتكلفة إضافية للعملاء ولا تتوفر من خلال برنامج الدردشة الآلي على محرك البحث Bing.

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