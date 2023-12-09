المسموح والمحظور في علاج الظهر

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أول مبادئ توجيهية لها على الإطلاق، بشأن إدارة آلام أسفل الظهر المزمنة.
وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، فإن المنظمة توصي، في تقريرها بالتدخلات غير الجراحية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، وتشمل هذه التدخلات غير الجراحية:
- برامج التعليم التي تدعم إستراتيجيات المعرفة والرعاية الذاتية.
- برامج التمارين الرياضية.
- بعض العلاجات الفيزيائية، مثل العلاج بالتدليك في العمود الفقري والمساج.
- العلاجات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي والأدوية، مثل الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.
فيما تنهى منظمة الصحة العالمية عما يلي لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة:
- استخدام الأحزمة والدعامات.
- اللجوء إلى بعض العلاجات الفيزيائية، مثل الجر (سحب جزء من الجسم).
- تناول بعض الأدوية مثل مسكنات الألم الأفيونية، والتي يمكن أن ترتبط بأخذ جرعة زائدة منها أو تناولها دون استشارة الطبيب.
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