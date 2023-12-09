Sunday, 10 December 2023 09:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المسموح والمحظور في علاج الظهر

12/9/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أول مبادئ توجيهية لها على ‏الإطلاق، بشأن إدارة آلام أسفل الظهر المزمنة.‏
وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، فإن المنظمة توصي، في تقريرها بالتدخلات غير الجراحية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، وتشمل هذه التدخلات غير الجراحية:
- برامج التعليم التي تدعم إستراتيجيات المعرفة والرعاية الذاتية.
- برامج التمارين الرياضية.
- بعض العلاجات الفيزيائية، مثل العلاج بالتدليك في العمود الفقري والمساج.
- العلاجات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي والأدوية، مثل الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.
فيما تنهى منظمة الصحة العالمية عما يلي لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة:
- استخدام الأحزمة والدعامات.
- اللجوء إلى بعض العلاجات الفيزيائية، مثل الجر (سحب جزء من الجسم).
- تناول بعض الأدوية مثل مسكنات الألم الأفيونية، والتي يمكن أن ترتبط بأخذ جرعة زائدة منها أو تناولها دون استشارة الطبيب.

MENAFN09122023000089011017ID1107564819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث