ترحيل 9369 مخالفا للأنظمة في أسبوع

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 30/ 11/ 2023 حتى 6/ 12/ 2023، عن ضبط 17257 مخالفًا، تم ترحيل 9369 منهم.
مخالفون
- 17257 مخالفًا.
- 11183 لنظام الإقامة.
- 3765 لأمن الحدود.
- 2309 لنظام العمل.
- 481 حاولوا عبور الحدود إلى المملكة.
- %38 يمنيون.
- %60 إثيوبيون.
- %2 جنسيات أخرى.
- 62 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة.
- 8 متورطين في نقل وإيواء المخالفين.
- 51884 يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 45672 رجلاً.
- 6212 امرأة.
- 45773 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 2394 احيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 9369 جرى ترحيلهم.
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