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ترحيل 9369 مخالفا للأنظمة في أسبوع

12/9/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 30/ 11/ 2023 حتى 6/ 12/ 2023، عن ضبط 17257 مخالفًا، تم ترحيل 9369 منهم.
مخالفون
- 17257 مخالفًا.
- 11183 لنظام الإقامة.
- 3765 لأمن الحدود.
- 2309 لنظام العمل.
- 481 حاولوا عبور الحدود إلى المملكة.
- %38 يمنيون.
- %60 إثيوبيون.
- %2 جنسيات أخرى.
- 62 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة.
- 8 متورطين في نقل وإيواء المخالفين.
- 51884 يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 45672 رجلاً.
- 6212 امرأة.
- 45773 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 2394 احيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 9369 جرى ترحيلهم.

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