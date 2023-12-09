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حفل سنوي لرجال وسيدات أعمال المجمعة

12/9/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال، وتكريم مجلس الإدارة السابق والفائزين بجائزة المجمعة لريادة الأعمال، الذي نظمته غرفة المجمعة، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن الحويزي، ووكيل وزارة الصناعة محمد السويلم، ووكيل وزارة التجارة عبدالسلام المانع، ومستشار وزير الشون البلدية والقروية د. يحيى الحقيل، وعدد من رؤساء الغرف ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
وشكر رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس مشاري بن محمد الجربوع راعي الحفل، ورحب بجميع المشاركين في الليلة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى الدعم الكبير من القيادة، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد، حتى باتت المملكة واجهة اقتصادية مهمة.
بينما تحدث أمين عام الغرفة فهد بن شقير الصعيري عن المزايا النسبية لمحافظة المجمعة التي جعلتها بيئة خصبة للاستثمار، والتي يأتي من أبرزها موقعها الإستراتيجي بين عدة طرق رئيسية، علاوة على المساحات الشاسعة فيها، وتربتها الخصبة، ومقوماتها الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى وجود مشاريع ضخمة بها مثل مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومشاريع الطاقة والنقل، وغيرها من المميزات.
تلا ذلك عرض مرئي عن جائزة المجمعة لرواد الأعمال، ثم تكريم مجلس الإدارة السابق وأعضاء الجائزة والجهات الداعمة، وإعلان الفائزين، وتقديم درع تذكارية لراعي الحفل.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية: ((الجائزة تحقق مستهدفاتها في دعم رواد الأعمال، وأثرها كبير وواضح، ويشهد به الجميع)).
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي أن الملتقى السنوي لرجال الأعمال يعد كرنفالا يتم من خلاله تبادل التجارب والأفكار والمقترحات، علاوة دعم رواد الأعمال، واطلاعهم بالمستجدات وكل ما هو جديد، ما يصب في تعزيز الحركة الاقتصادية، وهو بلا شك بادرة طيبة من غرفة المجمعة.

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