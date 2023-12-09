حفل سنوي لرجال وسيدات أعمال المجمعة

(MENAFN
- Al Watan) رعى محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال، وتكريم مجلس الإدارة السابق والفائزين بجائزة المجمعة لريادة الأعمال، الذي نظمته غرفة المجمعة، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن الحويزي، ووكيل وزارة الصناعة محمد السويلم، ووكيل وزارة التجارة عبدالسلام المانع، ومستشار وزير الشون البلدية والقروية د. يحيى الحقيل، وعدد من رؤساء الغرف ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
وشكر رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس مشاري بن محمد الجربوع راعي الحفل، ورحب بجميع المشاركين في الليلة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى الدعم الكبير من القيادة، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد، حتى باتت المملكة واجهة اقتصادية مهمة.
بينما تحدث أمين عام الغرفة فهد بن شقير الصعيري عن المزايا النسبية لمحافظة المجمعة التي جعلتها بيئة خصبة للاستثمار، والتي يأتي من أبرزها موقعها الإستراتيجي بين عدة طرق رئيسية، علاوة على المساحات الشاسعة فيها، وتربتها الخصبة، ومقوماتها الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى وجود مشاريع ضخمة بها مثل مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومشاريع الطاقة والنقل، وغيرها من المميزات.
تلا ذلك عرض مرئي عن جائزة المجمعة لرواد الأعمال، ثم تكريم مجلس الإدارة السابق وأعضاء الجائزة والجهات الداعمة، وإعلان الفائزين، وتقديم درع تذكارية لراعي الحفل.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية: ((الجائزة تحقق مستهدفاتها في دعم رواد الأعمال، وأثرها كبير وواضح، ويشهد به الجميع)).
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي أن الملتقى السنوي لرجال الأعمال يعد كرنفالا يتم من خلاله تبادل التجارب والأفكار والمقترحات، علاوة دعم رواد الأعمال، واطلاعهم بالمستجدات وكل ما هو جديد، ما يصب في تعزيز الحركة الاقتصادية، وهو بلا شك بادرة طيبة من غرفة المجمعة.
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