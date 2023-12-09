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حصاد ديسمبر ينعش خضير جازان

12/9/2023 11:23:01 PM

(MENAFN- Al Watan) اكتست محافظات جازان بزراعة الذرة، وبدأت الحقول والمزارع في إنتاج الخضير، وتحولت الأسواق إلى بسطات لبيع الخضير والذرة، في وقت يعد شهر ديسمبر الحالي موسم حصاد الذرة، ويبلغ إنتاج محصول الذرة الرفيعة 93 ألف طن سنويا، وتتصدر محافظات ضمد، وأحد المسارحة، وبيش إنتاج سنابل الذرة، والتي تمر بـ7 مراحل.
انتعاش المزارع
رصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية انتعاش الذرة في المزارع والأسواق، وبدء موسم البيع، وإقبال الأهالي والزوار على الشراء، وتشهد أسواق جازان توفيرا كبيرا لمحاصيل الذرة، ويتم استعراضها من قبل الباعة داخل الأسواق والطرق الرئيسية، إذ تعد وجبة الخضير المفضلة شتاء في جازان، وإرثا شعبيا تتوارثه الأجيال، حيث تشتهر منطقة جازان بزراعته، ويقام له مهرجان خاص سنويا باسم ((عذق)) في محافظة ضمد.
7 مراحل
يمر الخضير أو سنابل الذرة ((العذق)) بحباته، حتى يكتمل نضجه، بـ7 مراحل ممثلة في: مرحلة المعاصرة، ومرحلة الجضم، ومرحلة الصفو، ومرحلة الخريط التي تعد أول مراحل نمو الحبة، ومرحلة النجيف وهي بداية نضوج الحبة، يمكن أكله مشويا ويسمى شويطا أو مغليا ويسمى مسهل أو مسهى، ومرحلة الخضير، ويكون صالحا للطحن والخبز، ومرحلة الذرة كاملة النضج.
طرق تقليدية
أكد المواطن مصطفى محمد، أن إعداد وتحضير الذرة والخضير بطرق تقليدية شعبية، تجد إقبالا كبيرا، وتطغى عليها نكهة مميزة جدا، مشيرا إلى أن من أبرز طرق التجهيز ذرة الجمر، أو ذرة الغاز، ويتم تجهيزها سواء عن طريق الباعة بالأسواق أو الأهالي داخل المنازل، إلى جانب عملية الطحن والشويط، حتى يكتمل الخضير ويكون جاهزا للأكل عن طريق أكلات شعبية كالمرسة، والمفالت، والدخن، والخمير وغيرها.
رزق يومي
أكد البائع عبده علي، أنه يقوم ببيع 5 أكياس يوميا، كل كيس داخله 20 ذرة، بمبلغ 5 ريالات للذرة الواحدة، مشيرا إلى أنها تستهوي محبي الذرة، وتلقى رواجا كبيرا، وتصل الحصيلة اليومية للبائع الواحد 1000 ريال.

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