16 طفلا يشاركون في مبادرة تطوعية بجازان

(MENAFN
- Al Watan) نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلا في قسم العمل التطوعي بمحافظة فيفاء، مبادرة تنظيف جامع الشافعي بمشاركة 16 طفلا من أطفال الروضة الأولى التابعة لتعليم محافظة صبيا، التي تهدف إلى غرس قيم التعاون وحب عمل الخير لدى الأطفال، وكذلك تعليمهم أن خدمة بيوت الله -عز وجل- من الأعمال الجليلة التي ينبغي على كل مسلم القيام بها، وتعتبر من أرفع وأرقى الأعمال التطوعية والخيرية.
وأكد المدير العام للفرع، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أهمية العمل التطوعي المنظم الذي يزيد حب التعاون في الأعمال الخيرية، فبالتعاون دائما يكون النجاح، ومن دونه تضيع معظم الجهود، وهذه المبادرة التي شارك فيها طلاب وطالبات الروضة الأولى، وقيامهم بأعمال تنظيف أحد بيوت الله، أمر يثلج الصدر. واختتم بشكر مديرة الروضة الأولى في فيفاء، نورة بنت عبدالله الفيفي، وكل منسوبات الروضة على تعاونهن وسرعة استجابتهن.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال العمل التطوعي، ويتطلع مندوبو العمل التطوعي في فرع الوزارة بالمنطقة لتكرار مثل هذه المبادرات، وكذلك تنفيذها في جميع إدارات المساجد بالمحافظات.
MENAFN09122023000089011017ID1107564814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.