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16 طفلا يشاركون في مبادرة تطوعية بجازان

12/9/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلا في قسم العمل التطوعي بمحافظة فيفاء، مبادرة تنظيف جامع الشافعي بمشاركة 16 طفلا من أطفال الروضة الأولى التابعة لتعليم محافظة صبيا، التي تهدف إلى غرس قيم التعاون وحب عمل الخير لدى الأطفال، وكذلك تعليمهم أن خدمة بيوت الله -عز وجل- من الأعمال الجليلة التي ينبغي على كل مسلم القيام بها، وتعتبر من أرفع وأرقى الأعمال التطوعية والخيرية.
وأكد المدير العام للفرع، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أهمية العمل التطوعي المنظم الذي يزيد حب التعاون في الأعمال الخيرية، فبالتعاون دائما يكون النجاح، ومن دونه تضيع معظم الجهود، وهذه المبادرة التي شارك فيها طلاب وطالبات الروضة الأولى، وقيامهم بأعمال تنظيف أحد بيوت الله، أمر يثلج الصدر. واختتم بشكر مديرة الروضة الأولى في فيفاء، نورة بنت عبدالله الفيفي، وكل منسوبات الروضة على تعاونهن وسرعة استجابتهن.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال العمل التطوعي، ويتطلع مندوبو العمل التطوعي في فرع الوزارة بالمنطقة لتكرار مثل هذه المبادرات، وكذلك تنفيذها في جميع إدارات المساجد بالمحافظات.

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