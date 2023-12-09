الاعتداء والعنف يحيلان 73 % من الإناث للخدمة الاجتماعية

(MENAFN
- Al Watan) أحالت 8 أسباب المرضى إلى أقسام الخدمة الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة، وبلغ إجمالي المحالين 637.198 مريضا، وتصدرت الاعتداءات والعنف إحالة الإناث بنسبة 73 %، و988 من المرضى الإناث مقابل 740 من الذكور نتيجة محاولات إيذاء النفس.
%51 للذكور
كشف تقرير وزارة الصحة للمرضى المحالين لأقسام الخدمة الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة للعام الماضي، أن إجمالي المرضى الذكور المحالين إلى أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات فاق إحالة المرضى الإناث، وذلك حسب رصد أجرته ((الوطن))، حيث بلغ إجمالي الذكور 342.507 مرضى بـ51 %، مقابل 330.691 مريضة بـ49 %.
%73 اعتداءات
أسهمت 3 أسباب في إحالة الإناث مقابل 5 أسباب أحالت الذكور، وتصدرت الاعتداءات والعنف إحالة الإناث بـ73 %، حيث بلغ إجمالي المرضى الإناث المحالات 3247 مقابل إحالة 1231 مريضا من الذكور بـ27 %، وإحالة 70.912 مريضة مقابل 70.064 من المرضى نتيجة أسباب أخرى، وإحالة 988 من الإناث مقابل 740 من المرضى الذكور نتيجة محاولات إيذاء النفس.
الأكثر إحالات
تصدرت أسباب نفسية واجتماعية إحالة المرضى لأقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، حيث بلغ إجمالي المحالين 429.942 محالا بـ64 %، وحلت أسباب أخرى ثانيا، بإجمالي 140.976 محالا بـ21 %، وخروج ضد النصيحة الطبية ثالثا، بإجمالي 31.325 محالا بـ5 %، ومرضى الإقامة الطويلة رابعا، بإجمالي 28.057 محالا بـ4.16 %، وأسباب مادية خامسا، بإجمالي 27.825 ألف محال بـ4 %، وذوي الاحتياجات الخاصة سادسا، بإجمالي 8867 محالا بـ1.30 %، والاعتداء والعنف سابعا، بإجمالي 4478 محالا بـ1 %، ومحاولات إيذاء النفس ثامنا، بإجمالي 1728 محالا بـ0.25 %.
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