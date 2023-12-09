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الاعتداء والعنف يحيلان 73 % من الإناث للخدمة الاجتماعية

12/9/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أحالت 8 أسباب المرضى إلى أقسام الخدمة الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة، وبلغ إجمالي المحالين 637.198 مريضا، وتصدرت الاعتداءات والعنف إحالة الإناث بنسبة 73 %، و988 من المرضى الإناث مقابل 740 من الذكور نتيجة محاولات إيذاء النفس.
%51 للذكور
كشف تقرير وزارة الصحة للمرضى المحالين لأقسام الخدمة الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة للعام الماضي، أن إجمالي المرضى الذكور المحالين إلى أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات فاق إحالة المرضى الإناث، وذلك حسب رصد أجرته ((الوطن))، حيث بلغ إجمالي الذكور 342.507 مرضى بـ51 %، مقابل 330.691 مريضة بـ49 %.
%73 اعتداءات
أسهمت 3 أسباب في إحالة الإناث مقابل 5 أسباب أحالت الذكور، وتصدرت الاعتداءات والعنف إحالة الإناث بـ73 %، حيث بلغ إجمالي المرضى الإناث المحالات 3247 مقابل إحالة 1231 مريضا من الذكور بـ27 %، وإحالة 70.912 مريضة مقابل 70.064 من المرضى نتيجة أسباب أخرى، وإحالة 988 من الإناث مقابل 740 من المرضى الذكور نتيجة محاولات إيذاء النفس.
الأكثر إحالات
تصدرت أسباب نفسية واجتماعية إحالة المرضى لأقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، حيث بلغ إجمالي المحالين 429.942 محالا بـ64 %، وحلت أسباب أخرى ثانيا، بإجمالي 140.976 محالا بـ21 %، وخروج ضد النصيحة الطبية ثالثا، بإجمالي 31.325 محالا بـ5 %، ومرضى الإقامة الطويلة رابعا، بإجمالي 28.057 محالا بـ4.16 %، وأسباب مادية خامسا، بإجمالي 27.825 ألف محال بـ4 %، وذوي الاحتياجات الخاصة سادسا، بإجمالي 8867 محالا بـ1.30 %، والاعتداء والعنف سابعا، بإجمالي 4478 محالا بـ1 %، ومحاولات إيذاء النفس ثامنا، بإجمالي 1728 محالا بـ0.25 %.

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