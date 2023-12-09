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فن المانجا يجذب الأطفال معرض كتاب جدة

12/9/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بين أروقة الكتب، وضمن فعاليات معرض جدة للكتاب المتنوعة التي اتّسعت رحابةً بزوار منذ انطلاق المعرض الذي شارك فيه 400 دار نشر و400 جناح من عدة دول، والمقام في قبة جدة سوبردوم، وشهد جناح فن المانجا إقبالا من الأطفال، الذي يعد من أهم أجنحة الطفل. وانطلق المعرض تحت عنوان ((مرافئ الثقافة)) بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة بإشراف هيئة الثقافة، وحرص المنظمون على تحسين تجربة الزوار، وذلك من خلال تنوع المعرض بكافة الأجنحة، إلى جانب التنظيم منذ دخولهم وحتى المغادرة. وينقسم المعرض إلى 6 مناطق ومن أهمها منطقة الطفل، حيث شهدت هذا العام تنوعا في الفعاليات المقدمة، وتضم أجواء ثقافية وتعليمية وترفيهية، كما تضم منطقة كتب خاصة لهذه الفئة العمرية، إلى جانب تقديم عروض مختلفة من الموسيقي والطهي والأزياء والمسرح وعروض ترفيهية ثقافية.ويتضمن المعرض ندوات بمشاركة خبراء ومثقفين متميزين، جنبا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، كما تتوفر أركان تعليمية وتدريبية للأطفال، وشهد وجودا لفن المانجا والقصص المصورة ((الكوميكس)).
جناح فن المانجا
تعتبر مجلة مانجا العربية للصغار من أهم المجلات التي تلاقي إقبال من قبل الأطفال لما تتميز به من محتوى عالي الجودة بالحس الإبداعي للجيل الناشئ، ولإثراء المعرفة والترفيهية وتنمية شغف القراءة لدى الجيل الناشئ واستقطاب الكفاءات والمواهب، والحرص على التمسك بالقيم والمبادئ التي يتّسم بها مجتمعنا العربي، ويضم الجناح عدة فعاليات وأنشطة، منها توزيع الأعداد السابقة والجديدة للصغار والشباب، ويُرفق معها فواصل للكتب تحمل الشخصيات المحلية، كما توجد فعالية تلوين شخصيات مانجا في الجناح المخصص للصغار، وركن التصوير ومجسمات مختلفة، إضافة إلى فعالية اصنع قصتك، كما تُقدّم مانجا العربية ورش عمل عديدة مثل أساسيات اللغة اليابانية، والفعالية الأكثر طلباً ((كتابة الاسم باللغة اليابانية))، وسبق أن شاركت مجلة المانجا العربية في عدة معارض.
مركز الأدب العربي
يشاهد من يزور معرض الكتاب تجمع آلاف الزائرين على جناح مركز الأدب العربي، وهي دار نشر وتوزيع محلية، صنفت في المركز الأول بين دور النشر السعودية الرائدة في مجال النشر والتوزيع بالمملكة. هدفها الأسمى هو تنمية الوعي الفكري والثقافي داخل مجتمعنا العربي، تعزيزاً لهذا الهدف أصبح لها فروع في مصر، الإمارات، البحرين. وتضم كوكبة من الكوادر ذات الخبرة في مجال التحرير الأدبي، لذا تميزت بمعالجتها الاحترافية والإخراجية للإصدارات، وتحرص دائما على المشاركة في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى امتلاكها مكتبة إلكترونية ضخمة تضم مجموعة من الكتب الأكثر مبيعًا.
وتهتم باكتشاف المواهب الجدد وتسليط الضوء على إبداعهم الأدبي، إضافة إلى التعاون مع كبار الكُتاب من كل الدول العربية.

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