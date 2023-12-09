فن المانجا يجذب الأطفال معرض كتاب جدة

(MENAFN
- Al Watan) بين أروقة الكتب، وضمن فعاليات معرض جدة للكتاب المتنوعة التي اتّسعت رحابةً بزوار منذ انطلاق المعرض الذي شارك فيه 400 دار نشر و400 جناح من عدة دول، والمقام في قبة جدة سوبردوم، وشهد جناح فن المانجا إقبالا من الأطفال، الذي يعد من أهم أجنحة الطفل. وانطلق المعرض تحت عنوان ((مرافئ الثقافة)) بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة بإشراف هيئة الثقافة، وحرص المنظمون على تحسين تجربة الزوار، وذلك من خلال تنوع المعرض بكافة الأجنحة، إلى جانب التنظيم منذ دخولهم وحتى المغادرة. وينقسم المعرض إلى 6 مناطق ومن أهمها منطقة الطفل، حيث شهدت هذا العام تنوعا في الفعاليات المقدمة، وتضم أجواء ثقافية وتعليمية وترفيهية، كما تضم منطقة كتب خاصة لهذه الفئة العمرية، إلى جانب تقديم عروض مختلفة من الموسيقي والطهي والأزياء والمسرح وعروض ترفيهية ثقافية.ويتضمن المعرض ندوات بمشاركة خبراء ومثقفين متميزين، جنبا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، كما تتوفر أركان تعليمية وتدريبية للأطفال، وشهد وجودا لفن المانجا والقصص المصورة ((الكوميكس)).
جناح فن المانجا
تعتبر مجلة مانجا العربية للصغار من أهم المجلات التي تلاقي إقبال من قبل الأطفال لما تتميز به من محتوى عالي الجودة بالحس الإبداعي للجيل الناشئ، ولإثراء المعرفة والترفيهية وتنمية شغف القراءة لدى الجيل الناشئ واستقطاب الكفاءات والمواهب، والحرص على التمسك بالقيم والمبادئ التي يتّسم بها مجتمعنا العربي، ويضم الجناح عدة فعاليات وأنشطة، منها توزيع الأعداد السابقة والجديدة للصغار والشباب، ويُرفق معها فواصل للكتب تحمل الشخصيات المحلية، كما توجد فعالية تلوين شخصيات مانجا في الجناح المخصص للصغار، وركن التصوير ومجسمات مختلفة، إضافة إلى فعالية اصنع قصتك، كما تُقدّم مانجا العربية ورش عمل عديدة مثل أساسيات اللغة اليابانية، والفعالية الأكثر طلباً ((كتابة الاسم باللغة اليابانية))، وسبق أن شاركت مجلة المانجا العربية في عدة معارض.
مركز الأدب العربي
يشاهد من يزور معرض الكتاب تجمع آلاف الزائرين على جناح مركز الأدب العربي، وهي دار نشر وتوزيع محلية، صنفت في المركز الأول بين دور النشر السعودية الرائدة في مجال النشر والتوزيع بالمملكة. هدفها الأسمى هو تنمية الوعي الفكري والثقافي داخل مجتمعنا العربي، تعزيزاً لهذا الهدف أصبح لها فروع في مصر، الإمارات، البحرين. وتضم كوكبة من الكوادر ذات الخبرة في مجال التحرير الأدبي، لذا تميزت بمعالجتها الاحترافية والإخراجية للإصدارات، وتحرص دائما على المشاركة في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى امتلاكها مكتبة إلكترونية ضخمة تضم مجموعة من الكتب الأكثر مبيعًا.
وتهتم باكتشاف المواهب الجدد وتسليط الضوء على إبداعهم الأدبي، إضافة إلى التعاون مع كبار الكُتاب من كل الدول العربية.
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