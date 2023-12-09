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العجز أداة التحسين

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر سيدي خادم الحرمين الشريفين، أطال الله بقاءه، الأربعاء الماضي، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد 1445/ 1446 (2024)، واستعرض سمو سيدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس بنودها، وأصدر المجلس الموقر قراره بشأنها، متضمنا تقديرا للإيرادات، واعتمادا للمصروفات، وتقديرا للعجز بمبلغ 79 مليار ريال.
توقف من ليسوا من أهل المال والأعمال عند العجز، وكثر الخلط والخبط في مسائل لا يحسن أن يتحدث عنها إلا المؤهل، أو المتواضع لخبير، أو القارئ لهذا الشق المهم من الموازنات، وهنا أذكر أن العجز المالي له أهميته، والشفافية في إعلانه عزم أكيد في استخدامه بشكل تدريجي لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق التنمية، والفوائد المتوقعة كثيرة، مثل تمويل المشاريع الحيوية، كتحسين البنية التحتية، والخدمات العامة، وهذا يكفل تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل، ومن الفوائد تحفيز الاستثمار، وجذب المستثمرين، واستخدام الأموال لتحسين الظروف الاقتصادية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال، ومن الفوائد تعزيز الابتكار والتطوير، ودعم المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يسهم في تطوير قطاعات مبتكرة، ورفع للتنافسية، ومن الفوائد تحقيق التوازن الاقتصادي بين الإنفاقات والواردات، مما يقلل من المخاطر المحتملة للاقتصاد، ويعزز من النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.
إعلان العجز ليس بالضرورة أمرا سلبيا دائما، واليقين والثقة كبيرة في أن عامنا القادم سيحفل بكثير من الإجراءات المستدامة، التي من شأنها تعزيز الاستفادة من العجز لصالح التنمية الشاملة، بكل الأنواع المتاحة من التنمية؛ فهناك التنمية الاقتصادية، التي تعني توسيع الفرص للناس، وهناك العدالة الاجتماعية، وهناك التنمية البشرية، ويُعنى بها تحسين مستويات التعليم والصحة، وهناك الجانب البيئي، واستخدام الموارد بطريقة مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وهناك المشاركة في التطوير ، وسينتج عن ذلك كله تعميم النفع على الجميع، دون تجاوز أحد، مهما كان ذلك الأحد..
الدولة تعرف واجباتها، هذا أمر أقوله ويقوله المقتنع والواثق، والحمد لله تعالى على نعمة ما نحن فيه من ولاية أمر، وحسن قيادة، واللازم تفهم المواطن لما تم الإعلان عنه، وما سيتم بخصوص تجاوزه، مع اتخاذ خطوات خاصة تمكنه من التعامل مع العجز المعلن، ومن أولى الخطوات تنظيم حوارات مجتمعية حول كيفية استخدام الأموال العامة، ومن اللوازم الاهتمام بالتعليم المالي، وهو ما سيمكنه من فهم الأساسيات المالية، ويساعده في التخطيط الشخصي، ويمكنه من تحسين موارده الشخصية، ومن الخطوات طلب مزيد من المعلومات، والبناء عليها في تقديم اقتراحات مدروسة لأفكار وحلول تحسن من الأوضاع المالية، وتعزز من التفاهم حول إدارة التحديات المالية المتوقع استمرارها حتى نهاية منتصف العام بعد القادم 2025؛ فالعجز ليس نهاية العالم، بل هو جزء من دورة اقتصادية، وتوجيهه بفاعلية سيحقق فوائد طويلة الأمد، ويحسن الاقتصاد، وجودة الحياة.

MENAFN09122023000089011017ID1107564809

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