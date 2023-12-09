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هل أنت صحوي

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تواجه الأمم آثارا اجتماعية وفكرية جانبية عندما تمر بتحولات كبرى، وهذا طبيعي ومفهوم إذ إن التغيير يحدث على مراحل ويحتاج لوقت حتى يكتمل.
وفي السعودية اليوم أمة تتغير وتفتح نوافذها للحداثة والأنسنة. نرى منجزات كبيرة تتحقق وتستحق أن نحتفل بها نحن وأن يحتفل بها العالم.
لكننا وبالعودة للآثار الجانبية نلمس عدم وضوح الرؤية لدى البعض تجاه مسألة التغيير هذه تحديدا. ولا شك أن هذه الضبابية تعد بيئة مناسبة لتكاثر المبادئ الصحوية الرجعية.
الصحويون في مجتمعنا اليوم نوعان، يتمثل النوع الأول في المعتنقين للفكرة السياسية القائلة بجمع الأمة الإسلامية تحت دولة الخلافة التي تطبق الشريعة الإسلامية، ويبدو هؤلاء أكثر تنظيما وقدرة على مجاراة الواقع والاستفادة منه في أحيان كثيرة.
أما النوع الآخر فهم أولئك البسطاء الذين لا يفرقون بين الإسلام كدين واعتقاد وعلاقة خاصة مع الله هدفها الاسترشاد وخلاص الروح، وبين الصحوة كتيار سياسي ثوري مستتر خلف الموروث الديني.
والمشكلة لدى النوع الثاني تكمن في انعدام الواقعية أولا ثم في أنهم يشكلون الحلقة الأضعف في دائرة الأدلجة والاستهداف الفكري.
النصيحة التي أقدمها لهم هي أن يأخذوا وقتا مستقطعا من إصدار الأحكام ويجروا مزيدا من المراجعات والقراءات حول ما يعتقدون أنه يزعجهم في الواقع الجديد. وأن يفهموا أن الانسجام مع الحياة يعود عليهم بالسلام والوفرة.
كما أدعوهم لمراجعة سلوكياتهم اليومية ورصد مشاعرهم الذاتية تجاه تفاصيل الواقع.
إن كنت تكتب تقييما سيئا على محركات البحث احتسابا على مقهى أو مطعم ليس لسوء الخدمة بل بسبب الموسيقى أو عدم وجود سواتر فأنت صحوي، إذا كنت تشعر بالذنب تجاه الانفتاح الاجتماعي وتعتبره من علامات آخر الزمان فأنت صحوي، إن كانت منجزات الترفيه والسياحة في السعودية تستفزك فأنت صحوي، إن كنت تظن أن مجرد كونك مسلما يمنحك الحق بتوصيف المنكر ثم محاولة تغييره بيدك أو بلسانك أو بقلبك فأنت أيضا صحوي.
إن ملاحظة الإنسان لذاته والتأمل في سلوكه وآرائه والاشتغال بإصلاح أخطائه وترقية فعله فيما حوله هو أعظم تجربة حياة يمكن أن يخوضها، وكل ما عداها هو هدر لوجوده في اصطفافات جانبية ليست له وليس لها.

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