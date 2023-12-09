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ارتعاشة الصور المروعة

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ بداية الأحداث في غزة، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على البشر و الحجر، أخذت الصورة القادمة من هناك مساحات واسعة من اهتمامات الناس ومشاهداتهم، لم يكن استثنائيا أن تضعنا الصورة على تخوم الحرب، نطالع ونقلب الأحداث شهود عيان، فهذه سيرة الإعلام الحربي المصاحب لمناطق النزاع، لكن الاستثنائي هو هذا الدفع باتجاه تحرير الصورة من مساءلاتها الأخلاقية الباردة، عن اللائق وغير اللائق، فالصورة هنا ليست للإخبار والتوثيق، بل محمولة على رغبة التحريض والتأثير، وقبل ذلك الإدانة لضمير عالمي كان يستتر خلف عباءة اللغة لتمرير كل هذه الجرائم المستمرة.
أمام أطنان الذخائر والقنابل التي تلقى على رؤوس الناس هناك، لم يكن أمام الناس إلا التمترس وراء الصورة، وجعلها درعهم لفضح الكسل الذي يعتري ضمائر المتفرجين من خلف الشاشات، لخلق ارتعاشة خوف من هذا الموت المسكوب بالمجان على رؤوس الأبرياء، لا تكفي الصورة لتجعلنا نشم رائحة الحريق، والبارود، والجثث المتكدسة من وراء ركام المباني المهدمة، إلا أن هذا الغيم الكثيف من الصور كاف ليمطرنا بالأحاسيس التي تجعل الحياة التي نراها خلف الصور ضرباً من الكابوس، الأفق الضيق الذي يعيشه المواطن هناك وهو يتعلق بأمل صغير ليحيا وسط النيران، هو ما يجعله يتشبث بالصورة وقسوتها لتحريك القلوب التي نسيت إيقاع نبضها في لحظة التطبيع مع صور الموت.
كأنها الشمس وهي تكشف ما احتجب عن أنظارنا في سواد الليل، تأتي الصورة لتفسد علينا رغبة النسيان، نسيان أننا جميعاً شهود على زمن تحولت فيه مدونات حقوق الإنسان إلى رماد، والمواثيق الدولية إلى صحراء جرداء من المعنى، فالصورة هنا بمثابة العقاب للذين يحرسون سكينتهم بعيدا عن كثافة الموت وصوره، يبالغ العدو في قتله فيبالغ الضحايا في وصف أوجاعهم بالصورة، لتجعل من فعل الفرجة مشيا ثقيلا في ليل الجنائز، وترنحا على حد الشعور بالعجز من استعادة الصباح لأولئك الأطفال الذين شاهدنا أرواحهم مراراً وهي تزرع في الأرض شتلات الغضب ضد زمن رديء، يتضامن ضدهم، ويتظاهر أمامهم بالصمم.
لا أحد يسأل اليوم في جنون الحرب عن حضور الموت في الصورة، عن وخز يومي يضعنا على حد الشهقة من فداحة الدمار الذي يشرع الأبواب على حميم الموت دون حساب، لا أحد معني بتخفيف جرعات الصدمة التي تحملها الصورة، كما اعتادت المواقع وهي تحذرنا من المحتوى الصادم، فحتى هذا الإجراء يبدو في نظر الضحايا تآمر لمحاصرة القلق من أن يتسلل إلى العالم، ومن أن يخرج كصرخة في وجه إعلام يحاصرهم بتجاهله وتزويره، وتهميش حقيقة الألم والمعاناة في سجن مفتوح ومحاصر في ذات الوقت، قبل أن يستحيل مع الأحداث إلى مذبح عظيم هو الدليل على شهوة القتل التي لم تفارق الصهيونية منذ مذبحة دير ياسين وحتى اليوم.
قاسية جداً هي الصور القادمة من أزقة الموت، لكنها نجحت في فتح هوة في جدار الصمت الإعلامي الغربي، كادت القضية تذوب في سرديات ((حق الرد)) لولا هذا الفضح اليومي لجنون لا علاقة له بمحو مجموعة مسلحة، بل بمحو أجساد شعب كامل ما زال يفسد أساطيرهم عن ((أرض بلا شعب)). جاءت الصور المروعة لترفع الغطاء الأخلاقي عن وحش لا يشبع من القتل، وعن ضمير عالمي لا يكف عن الكيل بمكيالين، لتضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا الأخلاقية، في معركة تحاصر فيها حتى مشاعرنا، ويراد لنا أن نغمض أعيننا، دون النظر في دفاتر العدوان. وحدها الصورة قادرة على إزاحة الصمت وحمل طوفان الموت إلى العالم، لنجد معها انعطافة في طبيعة التلقي عن الآخر الغربي لهذه الأحداث، في تغطياته ولغته، وفي تفاعل ناسه الذين بدأوا يتحدثون علناً عن صدمتهم، وعن تعاطفهم مع بشر محاصرين بين خياري الموت والتهجير، فيختارون الموت في أرضهم.

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