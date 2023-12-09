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مقرات مجانية لجمعيات حفظ النعمة

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت القواعد العامة لمنظمة أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وكذلك توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل. التنزيل والتحميل
وفي الوقت الذي حددت فيه القواعد نسبة السعي بما لا يتجاوز %5 على المشتري، اشتكى عدد من المزارعين من ارتفاع نسبة الدلالة في سوق التمور، التي قفزت من 5 إلى %10، معتبرين أن النسبة مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق المحلية الأخرى في مدن المملكة، بالإضافة إلى قيمة أخرى تتمثل في التنزيل والتحميل.
وظهرت ردود فعل المزارعين وبعض المهتمين بالتمور حول ما نشر أخيرا من طرق المزايدة بين الدلالين وبعض المشترين بطرق مخفية وغير واضحة.
المحلات والبسطات
أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة لـ((الوطن)) أنه بناء على القواعد التنظيمية الصادرة بالبند الرابع من الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمـة بأسـواق النفع العام ألا يكون بين البائع والتجار والموزعين بالسوق أي تعاون بغرض التأشير على قيمة السلعة بالسوق، فإن الأسواق تخضع إلى الرقابة اليومية على جميع المحلات والبسطات والحظائر يوميا، وترفع نتائج الزيارات إلى مراقب السوق وفقا للخطة المعمول مـن إدارة السوق. وفي حال تبين وجود مخالفة، فإنه يتم العمل وفق جدول تصنيف وتحرير العقوبات، وضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة.
وبيّن الفرع أن البند الرابع من الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام الفقرة ((ج)) ينص على أن أسعار الخدمات التي يقدمها المشتري لا تتجاوز %5، مؤكدا أنه جارٍ العمل على تطبيق ما جاء بالقرار.

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