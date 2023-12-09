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246 ألف متدرب بالكليات التقنية

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 53810 متدربين، وبلغ عدد المقيدين في المعاهد الثانويه الصناعية ومعاهد العمارة والتخطيط 17217 مقيدا، جاء ذلك حسب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك خلال الربع الثاني لعام 2023.
مقيدون
المعاهد الصناعية بالسجون
9999
معاهد الشراكات الإستراتيجية
12998
الكليات التقنية العالمية
6794
المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية
8 كليات
معاهد الشراكات الإستراتيجية
48
المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي
1285
المنشآت التدريبية للكليات التقنية
140
المنشآت التدريبية للمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة
65
المنشآت التدريبية لمعاهد السجون
33

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