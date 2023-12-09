246 ألف متدرب بالكليات التقنية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 53810 متدربين، وبلغ عدد المقيدين في المعاهد الثانويه الصناعية ومعاهد العمارة والتخطيط 17217 مقيدا، جاء ذلك حسب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك خلال الربع الثاني لعام 2023.
مقيدون
المعاهد الصناعية بالسجون
9999
معاهد الشراكات الإستراتيجية
12998
الكليات التقنية العالمية
6794
المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية
8 كليات
معاهد الشراكات الإستراتيجية
48
المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي
1285
المنشآت التدريبية للكليات التقنية
140
المنشآت التدريبية للمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة
65
المنشآت التدريبية لمعاهد السجون
33
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