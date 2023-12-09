Sunday, 10 December 2023 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


85 % شكاوى المحامين الواردة

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت شكاوى المحامين الواردة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بـ85% عن الربع الثاني السابق، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 293 شكوى، مقابل 50 شكوى، في وقت ارتفعت البلاغات الواردة 59%، والتي بلغت 118 بلاغا واردا، مقابل 82 بلاغا واردا في الربع الثاني.
متدربون منتسبون
كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للربع الثالث من العام الحالي، انخفاض المحامين المرخص لهم 39%، حيث بلغ إجمالي المحامين المرخص لهم في الربع الثالث 561 محاميا مرخصا، مقابل 877 محاميا مرخصا لهم في الربع الثاني، وارتفعت أعداد الممثلين النظاميين 60%، والتي بلغت 310 مقابل 203 ممثلين في الربع الثاني، وارتفاع المتدربين 61%، والتي بلغت 1034 متدربا مقابل 670 متدربا في الربع الثاني، وارتفعت أعداد المنتسبين للعضوية الأساسية إلى 5329 منتسبا، و176 منتسبا للعضوية المهنية، و1239 منتسبا للعضوية الأكاديمية.
58 % سجلات
ارتفعت سجلات المنشآت القانونية الصادرة 58%، حيث بلغت 1092 سجلا، مقابل 803 سجلات في الربع الثاني، وسجلت حالات المعونة القضائية الواردة نموا بـ53%، حيث بلغت 202 معونة قضائية مقابل 179 معونة قضائية في الربع الثاني، وانخفض إجمالي المحامين في سجل المتطوعين 37%، والتي بلغت 171 مقابل 297 في الربع الثاني، وبلغ عدد المنضمين الجدد لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 425، وإجمالي المنضمين لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 3090، وارتفاع الممارسين المعتمدين مهنيا إلى 519 ممارسا معتمدا مهنيا.
سجلات وممارسون
%85 ارتفاع الشكاوى الواردة
%59 ارتفاع البلاغات الواردة
%39 انخفاض المحامين المرخصين
%60 الممثلون النظاميون
%61 ارتفاع المتدربين
%58 نمو سجلات المنشآت القانونية الصادرة
%53 حالات المعونة القضائية
171 محاميا في سجل المتطوعين
519 ممارسا معتمدا مهنيا
3090 المنضمون للاعتماد المهني للقانونيين

MENAFN09122023000089011017ID1107564804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث