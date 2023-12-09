العميد يخشى مصير الأهلي

(MENAFN
- Al Watan) يخشى الاتحاد مصير شباب الأهلي الإماراتي والمغرب التطواني، الذي حدث لهما في افتتاح كأس العالم للأندية، حينما يفتتح بعد غد مشواره في المونديال الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ويشارك الاتحاد، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بينما يشارك أوكلاند سيتي للمرة الـ11.
وعلى الرغم من النتائج الضعيفة التي قدمها الفريق النيوزيلندي خلال تاريخ مشاركاته في البطولة، فإنه حقق انتصارين على الفريق المضيف، إذ تفوق على شباب الأهلي الإماراتي 2 /صفر في الدور الأول لنسخة 2009، التي أقيمت في الإمارات.
وفي نسخة 2014، كسب الفريق النيوزيلندي ممثل المغرب، المغرب التطواني، بركلات الترجيح 4/ 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل السلبي.
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