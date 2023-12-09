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العميد يخشى مصير الأهلي

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يخشى الاتحاد مصير شباب الأهلي الإماراتي والمغرب التطواني، الذي حدث لهما في افتتاح كأس العالم للأندية، حينما يفتتح بعد غد مشواره في المونديال الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ويشارك الاتحاد، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بينما يشارك أوكلاند سيتي للمرة الـ11.
وعلى الرغم من النتائج الضعيفة التي قدمها الفريق النيوزيلندي خلال تاريخ مشاركاته في البطولة، فإنه حقق انتصارين على الفريق المضيف، إذ تفوق على شباب الأهلي الإماراتي 2 /صفر في الدور الأول لنسخة 2009، التي أقيمت في الإمارات.
وفي نسخة 2014، كسب الفريق النيوزيلندي ممثل المغرب، المغرب التطواني، بركلات الترجيح 4/ 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل السلبي.

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