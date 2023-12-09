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دفعة معنوية للنمور

12/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى العميد دفعة ثنائية قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، إذ استعاد العميد خدمات الثنائي المؤثر جدا: الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، اللذين شاركا في التدريبات الجماعية، تحضيرا للمونديال.
وجاءت عودة الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو للتدريبات الجماعية، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، التي غيبت الأول عن مباراتين والثاني عن آخر 5 مواجهات، لتكون بمثابة الدفعة المعنوية للنمور قبل خوض منافسات المونديال، لما يمثله الثنائي من ثقل واضح في قائمة العميد.

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