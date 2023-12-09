دفعة معنوية للنمور

(MENAFN
- Al Watan) تلقى العميد دفعة ثنائية قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، إذ استعاد العميد خدمات الثنائي المؤثر جدا: الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، اللذين شاركا في التدريبات الجماعية، تحضيرا للمونديال.
وجاءت عودة الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو للتدريبات الجماعية، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، التي غيبت الأول عن مباراتين والثاني عن آخر 5 مواجهات، لتكون بمثابة الدفعة المعنوية للنمور قبل خوض منافسات المونديال، لما يمثله الثنائي من ثقل واضح في قائمة العميد.
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