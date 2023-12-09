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الاتحاد لتفادي سقوط ممثلي قطر

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تأمل الجماهير السعودية عامة، والاتحادية خاصة، أن تحظى المملكة، التي تستضيف كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخها، بتحقيق نجاح استثنائي على مستوى التنظيم، بالإضافة إلى نجاح آخر على الصعيد الرياضي.
ويمثل الاتحاد الكرة السعودية في المحفل العالمي باعتباره حامل لقب الدوري السعودي، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند النيوزيلندي على أمل الانتقال إلى ربع النهائي.
وسبق للعميد المشاركة مرة وحيدة في كأس العالم للأندية، عندما حل في المركز الرابع بنسخة 2005 التي أقيمت في اليابان.
ويتطلع ممثل الكرة السعودية لتجنب مصير ممثلي قطر في المونديال، حيث تعد الأخيرة الدولة الوحيدة التي فشل ممثلوها في بلوغ النهائي خلال استضافتها البطولة العالمية.
وتاريخيا، استضافت 5 دول منافسات كأس العالم للأندية، إذ احتضنت البرازيل البطولة في نسختها الأولى 2000، وحينها فاز كورينثيانز باللقب بتغلبه على مواطنه فاسكو دا جاما بركلات الترجيح 4/ 3، بعد انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل السلبي.
أما اليابان فتحمل الرقم القياسي في عدد مرات استضافة البطولة (8 مرات). بيد أن فريقًا يابانيًا وحيدًا صعد إلى المباراة النهائية خلال النسخ الثماني، هو كاشيما أنتلرز الذي خسر النهائي بصعوبة بالغة أمام ريال مدريد بعد التمديد 2/ 4 في نسخة 2016.
من جهتها، استضافت الإمارات كأس العالم للأندية 5 مرات، وكتب العين تاريخا مشرفا للكرة الإماراتية عندما بلغ المباراة النهائية في 2018، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد أيضا 4/1.
وأقيمت البطولة في المغرب 3 مرات، ونجح الرجاء في بلوغ النهائي، لكنه عجز عن مجاراة بايرن ميونخ الذي انتصر عليه صفر / 2.
في المقابل، استضافت قطر المونديال مرتين دون أن ينجح أي فريق منها في التأهل إلى المباراة النهائية، حيث خسر السد في ربع نهائي 2019 أمام مونتيري المكسيكي 2 /3. كما وصل الدحيل إلى الدور نفسه في نسخة 2020، قبل الخسارة أمام الأهلي المصري صفر /1.

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