ضمك يصطاد المنافسين بكمين المحالة

(MENAFN
- Al Watan) تحول ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لكمين ينصبه ضمك لاصطياد المنافسين، حيث لم يخسر على ملعبه خلال 8 مواجهات من دوري روشن هذا الموسم، في وقت كرس ملعب ضمك عقدته للاتحاد للمرة الخامسة، بعد انتصار الأول بـ1/3 في الجولة الـ16، حيث لعب الفريقان 9 مواجهات، منها 5 مواجهات على ملعب المحالة، انتهت بانتصارين لضمك موسم 2020 والموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات مواسم 2021، و2022، والموسم الماضي.
معادلة
انتظر ضمك 720 يوما لمعادلة انتصاراته في الموسم الحالي مع موسم 2022 بـ50% في 16 جولة، حيث حقق الفريق أفضل انطلاقة له بـ6 انتصارات، منها 4 انتصارات على أرضه بـ67%، مقابل 6 تعادلات، و4 خسائر خارج أرضه، حصد معها 24 نقطة في المركز السادس، وسجل ضمك 3 نتائج كبيرة على ملعبه أمام الحزم في الجولة التاسعة بـ1/4، وأمام أبها في ديربي عسير 2/4 في الجولة الـ14، وأمام الاتحاد 1/3 في الجولة الـ16.
تفوق
رغم خيبة البدايات لفارس الجنوب في الجولات السبع الأولى، والتي انتهت بـ4 تعادلات و3 خسائر، انتفض الفريق بدءا من الجولة الثامنة، حيث حقق 6 انتصارات، وتعادل مرتين، ولم يخسر سوى مرة واحدة في الجولة العاشرة أمام النصر، ويمتلك ضمك ثاني أطول سلسلة حالية من عدم الخسارة في دوري روشن بـ6 مباريات، منها 4 انتصارات وتعادلين.
عوامل
أسهمت 4 عوامل ممثلة في الاستقرار الفني والإداري، وتأثير الأجانب، والعمل التنظيمي، والانضباط التكتيكي في تحقيق النتائج الإيجابية المميزة، وسط مطالب عشاق الفريق بمواصلة الانتفاضة الفنية، وعدم الركون إلى النتائج الماضية، والعمل بقوة للمنافسة على حصد مركز بين الكبار يمكنه من المشاركة الآسيوية في المواسم المقبلة.
- 8 مباريات وضمك دون خسارة على ملعبه
- 720 يوما تعيد انتصارات ضمك
- %67 انتصارات ضمك على ملعبه
- 3 نتائج تاريخية بملعب ضمك
- ضمك سجل ثاني أطول سلسلة عدم خسارة
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