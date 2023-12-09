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ضمك يصطاد المنافسين بكمين المحالة

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لكمين ينصبه ضمك لاصطياد المنافسين، حيث لم يخسر على ملعبه خلال 8 مواجهات من دوري روشن هذا الموسم، في وقت كرس ملعب ضمك عقدته للاتحاد للمرة الخامسة، بعد انتصار الأول بـ1/3 في الجولة الـ16، حيث لعب الفريقان 9 مواجهات، منها 5 مواجهات على ملعب المحالة، انتهت بانتصارين لضمك موسم 2020 والموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات مواسم 2021، و2022، والموسم الماضي.
معادلة
انتظر ضمك 720 يوما لمعادلة انتصاراته في الموسم الحالي مع موسم 2022 بـ50% في 16 جولة، حيث حقق الفريق أفضل انطلاقة له بـ6 انتصارات، منها 4 انتصارات على أرضه بـ67%، مقابل 6 تعادلات، و4 خسائر خارج أرضه، حصد معها 24 نقطة في المركز السادس، وسجل ضمك 3 نتائج كبيرة على ملعبه أمام الحزم في الجولة التاسعة بـ1/4، وأمام أبها في ديربي عسير 2/4 في الجولة الـ14، وأمام الاتحاد 1/3 في الجولة الـ16.
تفوق
رغم خيبة البدايات لفارس الجنوب في الجولات السبع الأولى، والتي انتهت بـ4 تعادلات و3 خسائر، انتفض الفريق بدءا من الجولة الثامنة، حيث حقق 6 انتصارات، وتعادل مرتين، ولم يخسر سوى مرة واحدة في الجولة العاشرة أمام النصر، ويمتلك ضمك ثاني أطول سلسلة حالية من عدم الخسارة في دوري روشن بـ6 مباريات، منها 4 انتصارات وتعادلين.
عوامل
أسهمت 4 عوامل ممثلة في الاستقرار الفني والإداري، وتأثير الأجانب، والعمل التنظيمي، والانضباط التكتيكي في تحقيق النتائج الإيجابية المميزة، وسط مطالب عشاق الفريق بمواصلة الانتفاضة الفنية، وعدم الركون إلى النتائج الماضية، والعمل بقوة للمنافسة على حصد مركز بين الكبار يمكنه من المشاركة الآسيوية في المواسم المقبلة.
- 8 مباريات وضمك دون خسارة على ملعبه
- 720 يوما تعيد انتصارات ضمك
- %67 انتصارات ضمك على ملعبه
- 3 نتائج تاريخية بملعب ضمك
- ضمك سجل ثاني أطول سلسلة عدم خسارة

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