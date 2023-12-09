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هل يكون رحيل الإدارة حلا أبهاويا؟

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ثارت ثائرة عشاق ومحبي نادي أبها، بعد السقوط المرير، الذي صاحب خسارة زعيم الجنوب أمام الخليج 1 /3، في الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي الخسارة الـ11 للفريق خلال 16 جولة، كأكثر أندية الدوري عرضة للخسارة، مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد فقط، مما جعله حبيس مراكز الهبوط، الأمر الذي دفع عشاق النادي سواء من أعضاء ذهبيين أو أعضاء في الجمعية العمومية، وحتى جماهير، يطالبون برحيل إدارة النادي الحالية، والمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية عاجلة، لمناقشة الإدارة في أسباب التراجع المخيف لنتائج الفريق ومستوياته الفنية، ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة، لتفادي الوضع الراهن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما طالب الأبهاويون وزارة الرياضة بالتدخل العاجل، كون الوضع أصبح صعبا للغاية، مع استمرار تدني النتائج الذي سيعصف بالأحلام والأماني، وهو الأمر الذي سيرمي بزعيم الجنوب إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم.

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