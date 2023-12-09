هل يكون رحيل الإدارة حلا أبهاويا؟

(MENAFN
- Al Watan) ثارت ثائرة عشاق ومحبي نادي أبها، بعد السقوط المرير، الذي صاحب خسارة زعيم الجنوب أمام الخليج 1 /3، في الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي الخسارة الـ11 للفريق خلال 16 جولة، كأكثر أندية الدوري عرضة للخسارة، مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد فقط، مما جعله حبيس مراكز الهبوط، الأمر الذي دفع عشاق النادي سواء من أعضاء ذهبيين أو أعضاء في الجمعية العمومية، وحتى جماهير، يطالبون برحيل إدارة النادي الحالية، والمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية عاجلة، لمناقشة الإدارة في أسباب التراجع المخيف لنتائج الفريق ومستوياته الفنية، ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة، لتفادي الوضع الراهن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما طالب الأبهاويون وزارة الرياضة بالتدخل العاجل، كون الوضع أصبح صعبا للغاية، مع استمرار تدني النتائج الذي سيعصف بالأحلام والأماني، وهو الأمر الذي سيرمي بزعيم الجنوب إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم.
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