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الفشل الخامس لمجلس الأمن بشأن غزة

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) مشروع القرار هذا هو الخامس الذي يرفضه المجلس منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، في ظل انقسامه إلى حد كبير منذ سنوات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتدخل الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ 64، ولا يبدو أن نارها ستخبو قريبا، لاسيما وأن واشنطن تدعم تل أبيب سياسيا وعسكريا، آخر فصولها كان في استخدام أمريكا لحق النقض الفيتو على مشروع قدمته الإمارات لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار.
الفيتو الأمريكي
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في غزة، مما يضع واشنطن في عزلة دبلوماسية بينما تحمي حليفتها إسرائيل.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء حذر خلالها المجلس المؤلف من 15 عضوا رسميا من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ شهرين.
انحياز لإسرائيل
وطرح نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، سؤالا على المجلس قائلا "ما الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين إذا لم نتمكن من التوحد خلف دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟".
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار وتقولان إنه لن يعود بالنفع سوى على حماس. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن فترات توقف في القتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام المجلس، روبرت وود، إن مشروع القرار غير متوازن "ومنفصل عن الواقع ولن يحرز أي تقدم على الأرض بأي طريقة ملموسة".

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