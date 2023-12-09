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جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.
وشدد الوزراء على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو)، الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو، للمرة الثانية، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
رفض العدوان
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، على النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة، ورفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض، جملة وتفصيلا، جميع عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على كل المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية تأكيد ضرورة إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم تجزئة القضية الفلسطينية، ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
خلال يوم:
استشهد 26 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 13 فلسطينيا استشهدوا بقصف استهدف منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
استشهد ثمانية فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إثر قصف منزل في مدينة رفح جنوب القطاع.
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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