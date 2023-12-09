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حملة دولية أقوى لقمع تطويرات كوريا الشمالية النووية

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ساهم ارتفاع التوترات بين الكوريتين إلى دعوة مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى حملة دولية أقوى لقمع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ وأنشطة السرقة الإلكترونية وعمليات نقل الأسلحة المزعومة إلى روسيا.
وجاء الاجتماع في سيول مع تسريع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لتوسيع برنامجه النووي والصاروخي والتباهي بعقيدة نووية تصعيدية تسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية. وقد استجابت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون من خلال زيادة وضوح شراكتهم الثلاثية في المنطقة وتعزيز مناوراتهم العسكرية المشتركة، والتي أدانها كيم باعتبارها تدريبات على الغزو.
كما أعربت واشنطن وسيول وطوكيو عن مخاوفها بشأن احتمال تحالف الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.
المساعدة التكنولوجية
وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون بالقلق من أن كيم يقدم الذخائر التي يحتاجها بشدة لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شن حرب في أوكرانيا مقابل المساعدة التكنولوجية الروسية لتحديث جيشه المسلح نوويا.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن تعمل مع سيول وطوكيو لتعزيز التعاون الدفاعي وتحسين ردها على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية وأنشطة الإطلاق الفضائية، بما في ذلك ترتيب تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول الصواريخ الكورية الشمالية. الإطلاقات التي تخطط الدول للبدء بها في موعد غير محدد في ديسمبر.
وقال أيضًا إن الدول وافقت على مبادرات جديدة للرد بشكل أكثر فعالية على جهود كوريا الشمالية لتجاوز العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى خنق الأموال المخصصة لبرنامجها للأسلحة النووية والصاروخية.
وأضاف: ((سيكون هذا جهدًا جديدًا فيما يتعلق بالعملة المشفرة وغسل الأموال وكيفية تعطيل قدرة كوريا الشمالية على الحصول على إيرادات من اختراق وسرقة العملة المشفرة ثم غسلها من خلال التبادلات)).
التقييمات الأمريكية
ورفض سوليفان مشاركة التقييمات الأمريكية التفصيلية حول أنواع وحجم الأسلحة الكورية الشمالية التي يتم شحنها إلى روسيا، ولم يعلق على تفاصيل مناقشاته مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين حول هذه القضية، لكنه أصر على أنه ((لا يوجد خلاف بيننا)). من حيث أنواع عمليات نقل الأسلحة التي نشهدها. وهذه الأمور مستمرة وتمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا.
وقال مسؤولون استخباراتيون وعسكريون كوريون جنوبيون، إن كوريا الشمالية ربما شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا ابتداء من أغسطس، قبل أسابيع من سفر كيم إلى أقصى شرق روسيا لعقد قمة نادرة مع بوتين أثارت مخاوف دولية بشأن صفقة أسلحة محتملة. ونفت موسكو وبيونغ يانغ مزاعم الولايات المتحدة وكوريا

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع الثلاثي، قال تشو تاي يونج، مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي، إن المستشارين الأمنيين الثلاثة أكدوا مجددا التزامات كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تدعو إلى نزع أسلحتها النووية وحظر أي تجارة للأسلحة مع دول أخرى. واتفقا على تعزيز التنسيق لضمان تنفيذ ذلك.
وقال تاكيو أكيبا، الأمين العام للأمانة الوطنية للأمن القومي الياباني، إن ((الوتيرة والأنماط غير المسبوقة)) لإطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية تتطلب شراكة أعمق وأكثر فعالية بين واشنطن وسيول وطوكيو.
وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا أيضًا فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها قمرًا صناعيًا للتجسس الشهر الماضي. وتقول كوريا الشمالية إن لها الحق في إطلاق أقمار صناعية للتجسس لمراقبة الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعزيز تهديد صواريخها ذات القدرة النووية.

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