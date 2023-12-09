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الخطر يتزايد على المساعدات الأوكرانية وبوتين يترشح للرئاسة

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح التوصل إلى اتفاق لتقديم المزيد من المساعدة الأمريكية لأوكرانيا بحلول نهاية العام بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للرئيس جو بايدن. ويتفاقم المأزق في الكونجرس على الرغم من التحذيرات الشديدة من البيت الأبيض بشأن عواقب التقاعس عن التحرك، حيث يصر الجمهوريون على ربط التمويل بتغييرات في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية.
فيما تحرك فلاديمير بوتين لإطالة مدة رئاسته على روسيا لمدة ست سنوات أخرى على الأقل، معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، والتي من المؤكد أن يفوز بها.
تقديم التنازلات
وبعد أن قال الرئيس الديمقراطي هذا الأسبوع إنه مستعد ((لتقديم تنازلات كبيرة بشأن الحدود))، سارع الجمهوريون إلى إحياء المطالب التي وضعوها جانبا في وقت سابق، والاقتراح الأخير، الذي قدمه كبير مفاوضي الحزب الجمهوري، السيناتور جيمس لانكفورد، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، خلال اجتماع مع مجموعة أساسية من أعضاء مجلس الشيوخ قبل مغادرتهم واشنطن، قد يجبر البيت الأبيض على النظر في المقترحات التي سيعارضها العديد من الديمقراطيين بجدية. مما يخلق عقبات جديدة في المفاوضات المشحونة بالفعل.
ويواجه بايدن احتمال انهيار حجر الزاوية في سياسته الخارجية - وهو صد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيطرة على أوكرانيا - مع تراجع الدعم الأمريكي لتمويل الحرب، خاصة بين الجمهوريين. ويقول البيت الأبيض إن الفشل في الموافقة على المزيد من المساعدات بحلول نهاية العام قد يكون له عواقب كارثية على أوكرانيا وقدرتها على القتال.
الدعم الأمريكي
وللحفاظ على الدعم الأمريكي، انخرطت إدارة بايدن بهدوء في محادثات مجلس الشيوخ حول سياسة الحدود في الأسابيع الأخيرة، حيث قدمت المساعدة لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق، وأبلغتهم بالتغييرات السياسية التي قد تجدها مقبولة.
ويسير الرئيس على أرض حساسة، محاولاً تلبية مطالب الحزب الجمهوري بخفض العدد التاريخي للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية، مع تخفيف مخاوف الديمقراطيين من خنق الهجرة القانونية بإجراءات جذرية.
ومع استئناف المحادثات هذا الأسبوع، حذر الديمقراطيون نظراءهم في الحزب الجمهوري من أن الوقت للتوصل إلى اتفاق بدأ ينفد.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل أن يقدم الجمهوريون عرضهم المضاد: ((يحتاج الجمهوريون إلى إظهار أنهم جادون في التوصل إلى حل وسط، وليس مجرد إلقاء الضوء على سياسات الحدود التي ينتهجها دونالد ترمب)).
حد الهجرة
وقد انزعج المدافعون عن الهجرة والتقدميون في الكونجرس من الاتجاه الذي تسلكه المحادثات، خاصة أنها لم تتضمن إصلاحات تهدف إلى توسيع الهجرة القانونية.
ووصفت روبين بارنارد، مديرة الدفاع عن اللاجئين في منظمة حقوق الإنسان أولاً، الوضع الحالي للمفاوضات بأنه ((لحظة أزمة مطلقة)). وحذرت من أن توسيع سلطة الترحيل السريع يمكن أن يؤدي إلى اعتقال جماعي للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد وقارنتها بإدارة ترمب. وقالت: ((ستعيش المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في خوف)).
لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين شعروا بأن بايدن يريد معالجة العدد التاريخي للأشخاص القادمين إلى الحدود قبل حملة إعادة انتخابه، اتخذوا موقفا عدوانيا وحاولوا جذب الرئيس مباشرة إلى المفاوضات
ويرفض البيت الأبيض حتى الآن القيام بدور قيادي في المفاوضات. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: ((قال الديمقراطيون إنهم يريدون التسوية. قم بهذه المحادثة)).
تعقد الأمور
((إن مقايضة حياة الأوكرانيين بحياة طالبي اللجوء هو أمر مفلس أخلاقياً وغير مسؤول))، هذا ما نشرته النائبة ديليا راميريز، ديمقراطية من ولاية إلينوي، على موقع X، المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، كجزء من حملة منسقة للديمقراطيين من أصل إسباني.
إن الطبيعة غير العملية للقضية جعلت حتى لانكفورد، الذي كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ القلائل المتفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام، يعترف بصعوبة التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
وقال أثناء مغادرته مبنى الكابيتول لهذا الأسبوع: ((هناك مجموعة كبيرة من السياسات المرتبطة بهذا الأمر)). ((ثلاثون عامًا لم يتم حلها لأنها معقدة بشكل لا

اقتراحات الجمهوريين
إنهاء برنامج الإفراج المشروط الإنساني المطبق الآن للفئات الحالية من المهاجرين - الأوكرانيين والأفغان والكوبيين والفنزويليين والنيكاراغويين والهايتيين
عدم السماح لهذه المجموعات من المهاجرين بإعادة الإفراج المشروط إذا انتهت شروط إقامتهم قبل الفصل في قضاياهم في إجراءات الهجرة.
اقترحوا أنظمة مراقبة مثل أساور الكاحل للأشخاص المحتجزين على الحدود الذين ينتظرون الإفراج المشروط، بما في ذلك الأطفال.

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