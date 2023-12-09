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منصة للزوار وحظر للألعاب في المحميات

12/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وضع قواعد لترخيص الأنشطة في المحميات، ألزمت خلالها مقدم الخدمة بعدم العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية، أو إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الهيئة حول المحمية أو داخلها، بالإضافة إلى تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الحيوانات، وعدم إدخال الألعاب النارية داخل المحمية، وتحمل مسؤولية تنسيق استقبال الوفود، وسلامة الزوار والعاملين، فضلا عن إدخال البيانات الخاصة بالزوار في منصة ((العرمة)) والتأكد من مدى صحة تلك البيانات.
أنشطة سياحية
منحت الهيئة حق الإدارة المختصة، التفتيش على مواقع الترخيص على أن تكون مدة الترخيص 12 شهرا بحد أقصى، مقتصرة على ثلاثة أنشطة وهي: أنشطة بيئية، أنشطة سياحية بيئية، أنشطة اجتماعية، كما أنه يحق للهيئة في إصدار إنذارات كتابية لمقدم الخدمات، في حال عدم الالتزام بالقواعد، وفي حال تجاوز 3 إنذارات كتابية، للهيئة الحق في اتخاذ إجراءات بحقه تشمل إيقاف ممارسة النشاط لمدة محددة، أو عدم تجديد الترخيص، أو إلغاء الترخيص.
أنظمة بيئية
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، عبر منصة ((استطلاع))، والذي يهدف إلى تنظيم ترخيص الأنشطة بالمحمية بما يضمن المُحافظة على استدامة الأنظمة البيئية والحياة الفطرية والغطاء النباتي.
شروط والتزامات الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة
عدم استحداث أي إنشاءات إلا بموافقة الهيئة
عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب الترخيص
إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على بيانات الترخيص
إبلاغ الجهات المعنية والهيئة عند وقوع أي حادثة
المحافظة على المرافق العامة والتجهيزات الخاصة بالنشاط
يكون تصميم المرافق وتشغيلها وصيانتها وفق المعايير البيئية
عدم العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية
عدم ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها
عدم الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية.
تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الحيوانات.
عدم إدخال الألعاب النارية داخل المحمية، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة
السير بالمسارات المحددة للشاحنات والسيارات، على ألا تتجاوز السرعة (50-70)
توفير أدوات السلامة اللازمة
تحمل مسؤولية تنسيق استقبال الوفود وسلامة الزوار والعاملين

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