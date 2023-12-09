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معرض جدة للكتاب يناقش تأثيرات القراءة على الصحة

12/9/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض جدة للكتاب 2023، أقيمت مساء اليوم (السبت)، ورشة عمل حوارية بعنوان ((لماذا نقرأ؟ عوائد القراءة الصحية علينا وعلى جودة حياتنا))، قدمتها الدكتورة أمل السفياني، مستعرضةً من خلالها أبرز فوائد القراءة على صحتنا من منظور علمي.
وناقشت السفياني مع الحضور عددًا من الحقائق والنتائج العلمية التي توصلت إليها بعض الدراسات العلمية حول القراءة الصامتة والقراءة بصوت عالٍ، مبينة فوائد ومضار القراءة بصوت عال في الصفوف الدراسية.
وأوضحت السفياني، عبر رسم بياني، أن هناك طرقًا عدة للتفكير، منها التفكير الأفقي، الذي وصفته بالمجهد، وقللت من احتمالية تحقيقه للفوائد المرجوة منه، كما أشارت إلى التفكير بالطريقة القطرية، التي عدّتها مفيدة لنا في الحياة، وفي الوصول إلى حلول أكثر حيوية.
وأبدى الحضور تفاعلًا ملفتًا مع موضوعات الورشة المتعددة، التي شهدت عددًا من الإجابات المتفاوتة حول ما إذا كان للقراءة دور في إطالة عمر الإنسان أو أن لها انعكاسًا على الصحة العامة.
يذكر أن معرض جدة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، يحظى بمشاركة نحو 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، توفر للقُراء مئات الآلاف من عناوين الكتب المختلفة، كما يستمر المعرض في استقبال زواره حتى 16 ديسمبر الجاري، في مركز ((سوبر دوم)) من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة، من الساعة 2 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.

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