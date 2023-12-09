معرض جدة للكتاب يناقش تأثيرات القراءة على الصحة

(MENAFN
- Al Watan) ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض جدة للكتاب 2023، أقيمت مساء اليوم (السبت)، ورشة عمل حوارية بعنوان ((لماذا نقرأ؟ عوائد القراءة الصحية علينا وعلى جودة حياتنا))، قدمتها الدكتورة أمل السفياني، مستعرضةً من خلالها أبرز فوائد القراءة على صحتنا من منظور علمي.
وناقشت السفياني مع الحضور عددًا من الحقائق والنتائج العلمية التي توصلت إليها بعض الدراسات العلمية حول القراءة الصامتة والقراءة بصوت عالٍ، مبينة فوائد ومضار القراءة بصوت عال في الصفوف الدراسية.
وأوضحت السفياني، عبر رسم بياني، أن هناك طرقًا عدة للتفكير، منها التفكير الأفقي، الذي وصفته بالمجهد، وقللت من احتمالية تحقيقه للفوائد المرجوة منه، كما أشارت إلى التفكير بالطريقة القطرية، التي عدّتها مفيدة لنا في الحياة، وفي الوصول إلى حلول أكثر حيوية.
وأبدى الحضور تفاعلًا ملفتًا مع موضوعات الورشة المتعددة، التي شهدت عددًا من الإجابات المتفاوتة حول ما إذا كان للقراءة دور في إطالة عمر الإنسان أو أن لها انعكاسًا على الصحة العامة.
يذكر أن معرض جدة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، يحظى بمشاركة نحو 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، توفر للقُراء مئات الآلاف من عناوين الكتب المختلفة، كما يستمر المعرض في استقبال زواره حتى 16 ديسمبر الجاري، في مركز ((سوبر دوم)) من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة، من الساعة 2 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.
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