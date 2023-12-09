دراسة تكشف..جيل التسعينيات هم الأسوء نفسيا

MENAFN - Al Watan) كشفت دراسة أسترالية نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أن الأشخاص الذين ولدوا، في تسعينيات القرن الماضي، لديهم صحة نفسية ‏أسوأ من أي جيل سابق.‏

واستخدم الباحثون من جامعة سيدني في أستراليا دراسات استقصائية لتتبع الصحة العقلية لما يقرب من 30 ألف شخص بالغ، على مدار 10 سنوات (بين عامي 2010 و2020).

وخلص العلماء إلى أن "جيل التسعينيات لم يكن فقط الأسوأ من ناحية الصحة النفسية، بل أظهرت مشاكلهم العاطفية احتمالية قليلة على التحسن خلال فترة عمر الدراسة، على عكس الأجيال الأكبر سنا".

ويرجح الباحثون أن "وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت المشاركين يشعرون وكأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، هي المسؤولة في المقام الأول عن سوء صحتهم النفسية".

وقال أحد كبار الباحثين في معهد بلاك دوج الدكتور بيتر بالدوين "التكنولوجيا هي المسؤولة إلى حد كبير".

وبيّن أن الأشخاص الذين ولدوا، في الثمانينيات، كان لديهم الإنترنت، ولكن مواليد التسعينيات، لديهم وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جلبت معها "طوفانا" من المقارنات الاجتماعية التي تضر كثيرا بالصحة النفسية.

يشار إلى أنه تمت مقاضاة شركة " من قبل 33 ولاية أمريكية، بتهمة "المساهمة في أزمة الصحة النفسية للشباب"، من خلال تعريض الأطفال والمراهقين لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما وجدت دراسة أخرى، أن 90 ثانية فقط من مشاهدة أجساد نحيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصحة النفسية للفتيات الشابات.