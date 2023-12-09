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سماء غائمة و سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

12/9/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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