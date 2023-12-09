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فيتو أمريكي يقاوم إنقاذ غزة

12/9/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) عكس الموقف المنعزل للولايات المتحدة صدعًا متزايدًا بين واشنطن وبعض أقرب حلفائها بشأن القصف الإسرائيلي المستمر منذ أشهر على غزة.
حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة دعمه جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين تقريبًا وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. ووصفه المؤيدون بأنه يوم رهيب وحذروا من سقوط المزيد من القتلى المدنيين والدمار مع دخول الحرب شهرها الثالث.
وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوًا بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وعملت مهمة الدبلوماسيين العرب على تحويل المسؤولية بشكل أكثر مباشرة إلى الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من المطالب المتزايدة بوقف الغارات الجوية التي تقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
ووصف نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي التصويت بأنه ((أحد أحلك الأيام في تاريخ الشرق الأوسط)) واتهم الولايات المتحدة بإصدار ((حكم الإعدام على الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف من المدنيين في فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك النساء والأطفال)).
خيبة أمل
وفي محاولة للضغط على إدارة بايدن للتخلي عن معارضتها للدعوة إلى وقف القتال، كان وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا جميعهم في واشنطن لكن اجتماعهم مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يتم إلا بعد التصويت في الأمم المتحدة.
وقال أبو شهاب، الدبلوماسي الإماراتي، قبل التصويت، إن القرار، الذي رعته بلاده، حصل على تأييد ما يقرب من 100 دولة في أقل من 24 ساعة، وهو ما يعكس الدعم العالمي للجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإنقاذ حياة الفلسطينيين.
وبعد التصويت، أعرب عن خيبة أمله العميقة إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وحذر من أن مجلس الأمن أصبح معزولا بشكل متزايد و((يبدو غير مقيد)) بتفويضه لضمان السلام والأمن الدوليين. كما أعرب السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، العضو الدائم في المجلس الذي يتمتع بحق النقض والذي أيد القرار، عن أسفه لافتقار القرار إلى الوحدة ودعا إلى ((هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة ينبغي أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار)).
وقال بوليانسكي إن ((التاريخ سيحكم على تصرفات واشنطن)) في مواجهة ما أسماه ((حمام الدم الإسرائيلي بلا رحمة)).
اجتماع طارئ
ودعا المجلس إلى اجتماع طارئ للاستماع إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي استند لأول مرة إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تمكن الأمين العام للأمم المتحدة من إثارة التهديدات التي يراها للسلم والأمن الدوليين. وحذر من ((كارثة إنسانية)) في غزة وحث المجلس على المطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار.
وقال إنه أثار المادة 99 – التي لم يتم استخدامها في الأمم المتحدة منذ عام 1971 – لأن ((هناك خطرا كبيرا من الانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة)). وحذر من أن الأمم المتحدة تتوقع أن يؤدي ذلك إلى ((انهيار كامل للنظام العام وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر)).
وأضاف أن غزة وصلت إلى ((نقطة الانهيار))، وأن السكان اليائسين معرضون بشدة لخطر المجاعة.
وقال إن وحشية حماس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر ((لا يمكن أبدا أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني)).
وشدد على أنه ((على الرغم من أن إطلاق حماس للصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، يعد انتهاكًا لقوانين الحرب، فإن مثل هذا السلوك لا يعفي إسرائيل من

الكابوس الإنساني
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بالتفصيل عن ((الكابوس الإنساني)) الذي تواجهه غزة، مشيرًا إلى الهجمات الإسرائيلية المكثفة والواسعة النطاق والمستمرة من الجو والبر والبحر، والتي ورد أنها أصابت 339 منشأة تعليمية و26 مستشفى و56 منشأة رعاية صحية و88 مسجدًا وثلاث كنائس. وقال غوتيريش إن أكثر من 60 % من المساكن في غزة قد دمرت أو تضررت، وأُجبر حوالي 85 % من السكان على ترك منازلهم، والنظام الصحي ينهار، و((لا يوجد مكان آمن في غزة)).
وقال رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، للمجلس إن هدف إسرائيل هو ((التطهير العرقي لقطاع غزة)) و((تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وتهجيره قسرًا)).
وتابع: ((إذا كنت ضد تدمير وتشريد الشعب الفلسطيني، فعليك أن تكون مع وقف فوري لإطلاق النار)). وأضاف: ((عندما ترفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار، فإنك ترفض الدعوة إلى الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضع حدًا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية)).
وبعد التصويت، وصف الفيتو الأمريكي بأنه ((كارثي))، وقال إنه ((يوم رهيب لمجلس الأمن)).
جرائم الحرب
وفي واشنطن، قال كبير الدبلوماسيين الأردنيين للصحفيين إن قتل المدنيين الفلسطينيين أثناء القصف الإسرائيلي والحصار على غزة يمثل جرائم حرب ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة والولايات المتحدة والعالم لسنوات قادمة. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: ((إذا كان الناس لا يرون ذلك هنا، فنحن نراهم))، مضيفًا: ((إننا نرى التحديات التي نواجهها عندما نتحدث إلى شعبنا. كلهم يقولون إننا لا نفعل شيئًا. لأنه رغم كل جهودنا فإن إسرائيل تواصل هذه المجازر)). وانتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، الولايات المتحدة لاستمرارها في نقل الذخائر إلى الحكومة الإسرائيلية ((التي تساهم في هلاك عائلات بأكملها)).
وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن الولايات المتحدة، من خلال توفير الأسلحة والغطاء الدبلوماسي لإسرائيل ((بينما ترتكب فظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب)). وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن استيائه واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذا الإخفاق ينعكس سلبًا على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، وحذر، من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب

حماية الولايات المتحدة للاحتلال:
قتل المدنيين الفلسطينيين أثناء القصف الإسرائيلي والحصار على غزة يمثل جرائم حرب ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
نقل الولايات المتحدة الذخائر إلى الحكومة الإسرائيلية يساهم في هلاك عائلات بأكملها.
الولايات المتحدة، من خلال توفير الأسلحة والغطاء الدبلوماسي لإسرائيل بينما ترتكب فظائع، تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.

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