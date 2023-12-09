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شركة عالمية تدير استثمارات بتريليون دولار تختار الرياض لتصبح مقرها الرئيسي في المنطقة

12/9/2023 11:04:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انضمت شركة نورذرن ترست إلى عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تتطلع لتعزيز وجودها في السعودية، وأعلنت أمس الجمعة اختيار المملكة لتكون مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط.
وتأتي الخطوة بعد أن اتخذت الرياض، في إطار سعيها لتصبح المركز المالي في الشرق الأوسط، إجراءات تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء مقار إقليمية لها في المملكة وإلا ستخاطر بخسارة أعمالها، وتعد نورذرن ترست من أكبر الشركات التي تمارس دور أمين الحفظ في العالم.
وقال متحدث باسم نورذرن ترست «إنشاء مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة».
وتحمي الشركة أصولا لعملائها تزيد قيمتها على 14 تريليون دولار على مستوى العالم كما تدير استثمارات تزيد على تريليون دولار. وتملك الشركة حاليا مكاتب في السعودية والإمارات وتعمل في المنطقة منذ عقود.
وفي أكتوبر، قال مسؤول كبير في صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية وتزيد أصوله على 700 مليار دولار، إن شركات إدارة الأصول سيكون مطلوبا منها قريبا أن يكون لديها موظفون داخل المملكة إذا كانت تريد إدارة أموال صندوق الاستثمارات العامة.
واستخدمت الشركات الأجنبية الإمارات نقطة انطلاق لعملياتها في المنطقة، بما في ذلك السعودية، وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في إطار رؤية السعودية 2030، وهي استراتيجية واسعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بهدف تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على الهيدروكربونات.

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