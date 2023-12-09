Sunday, 10 December 2023 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


97 1 تريليون دولار حجم الديون العالمية بنهاية 2023

12/9/2023 11:04:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد الاقتراض أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي في العصر الحديث، فضلا عن كونه أحد أهم الأدوات الرئيسية في مختلف سياسات الدول سواء على الصعيد الاقتصادي، أو التنموي والاجتماعي، لكن تزايد حجم الديون العالمية للدول أصبح مثارا للقلق.
وجاءت أزمة الوباء كاشفة لكثير من نقاط الضعف في النظام المالي العالمي، حيث انتهت حقبة البرامج الضخمة للتيسير النقدي والمالي، والتدابير الحكومية لدعم أسواق العمل، وكبح الموجات المحتملة للإفلاس، ليواجه العالم مخاطر تضخم الأسعار، وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في أكتوبر الماضي، أن يصل إجمالي الديون العالمية للحكومات إلى 97.1 تريليون دولار بحلول نهاية العام، بزيادة تصل إلى 40% منذ عام 2019، أي خلال أربع سنوات فقط.
واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في إجمالي الديون العالمية المتوقعة هذا العام، مع ديون حكومية قد تصل إلى 33.2 تريليون دولار، لتستحوذ تكلفة خدمة هذه الديون وحدها على 20% من الإنفاق العام الأميركي سنويا.
ولا يتوقف السيناريو الأميركي عند هذا الحد، حيث تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية لخدمة الديون الأميركية سوف ترتفع إلى تريليون دولار بحلول عام 2028، لتتجاوز إجمالي النفقات الدفاعية للقوة العسكرية الأكبر على مستوى العالم.
وتأتي اليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، في المرتبة الثالثة بعد الصين من حيث مساهمتها في إجمالي الديون العالمية المتوقعة لهذا العام، بنسبة تبلغ 11.1%، ليتجاوز حجم ديونها الحكومية 255% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023.
ويتضح من توزيع حجم الديون العالمية، أن الدول الواقعة في كل من قارة أميركا الشمالية، ومناطق آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ على النصيب الأكبر من الديون العالمية المتوقعة لهذا العام، فضلا عن ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان، لكن التقديرات الخاصة بالقارة العجوز لا تقل أهمية عنها.
كما أن ارتفاع مستويات الديون في قارة إفريقيا بوتيرة متسارعة يعد أمرا لافتا، خاصة وأن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن 40% من متوسط ديون القارة السمراء هي بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.

MENAFN09122023000130011022ID1107564766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث