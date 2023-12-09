3 مليارات دينار ديون بطاقات الائتمان في الكويت



1.18 مليار دينار سحب «كاش» خارج الكويت.. و1.86 مليار دينار في الداخل 993 مليون دينار مدفوعات بالدين عبر الإنترنت.. و396.6 مليوناً سحبت «كاش»

علي إبراهيمعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة التي وصلت إلى 4.25%، مازالت عمليات السحب على المكشوف في الكويت تشهد نموا ملحوظا، إذ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي ان إجمالي معاملات بطاقات الائتمان لدى القطاع المصرفي في الكويت بلغت في أول 9 اشهر من 2023 وتحديدا خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر نحو 3.04 مليارات دينار بزيادة بلغت نسبتها 17.6% بما قيمته 456.6 مليون دينار قياسا إلى 2.589 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وأظهرت البيانات أن إجمالي ما تم سحبه على المكشوف من بطاقات الائتمان خارج الكويت 1.183 مليار دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بزيادة 11.8% بما قيمته 125 مليون دينار، مقارنة مع 1.058 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2022، بينما ارتفع السحب على المكشوف داخل الكويت بنسبة 21.6% بما قيمته 331.5 مليون دينار لتبلغ بنهاية أول 9 أشهر من 2023 نحو 1.86 مليار دينار مقارنة مع 1.53 مليار دينار بنهاية التسع أشهر الأولى من 2022.وارتفع إجمالي مديونيات المواطنين الناتجة عن عمليات الشراء المباشر عبر بطاقات الائتمان من خلال نقاط البيع بنحو 22.8% بما قيمته 307.9 ملايين دينار لتبلغ 1.65 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر من 2023 مقارنة مع 1.34 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وارتفعت عمليات السحب على المكشوف (السحب من أجهزة السحب الآلي) للشراء المباشر داخل الكويت خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بنحو 25% بما قيمته 218.7 مليون دينار لتبلغ 1.09 مليار دينار مقارنة مع 874.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2022، كما ارتفعت نفس العمليات خارج الكويت بنحو 18.8% بما قيمته 89.1 مليون دينار لتبلغ 562.9 مليون دينار في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 473.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وبلغ إجمالي سحوبات الكاش على المكشوف 396.6 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 بزيادة 5.7% بما قيمته 21.5 مليون دينار قياسا إلى 375.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وتضمنت عمليات سحب الكاش نحو362.1 مليون دينار معاملات داخل الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بزيادة 19.5 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.695 ملايين دينار مقارنة مع 342.6 مليون دينار سحوبات كاش عن الفترة ذاتها من 2022.وارتفعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنسبة 6.48% بما قيمته 2.1 مليون دينار لتبلغ 34.5 مليون دينار عن أول 9 أشهر من 2023 مقارنة مع 32.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي مديونيات المواطنين والمقيمين على البطاقات الائتمانية التي استخدمت بغرض الشراء وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 14.7% بما قيمته 127.2 مليون دينار لتبلغ 993 مليون دينار عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 865.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وارتفع إجمالي المديونيات على المواطنين جراء عمليات الشراء أونلاين داخل الكويت بما نسبته 29.76% بقيمة 93.3 مليون دينار لتبلغ قيمتها الإجمالية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 406.8 مليون دينار مقارنة مع 313.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وزاد إجمالي مديونيات الشراء أونلاين خارج الكويت بنحو 6.1% بما قيمته 33.8 مليون دينار لتبلغ 586.1 مليون دينار عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 552.3 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2022.