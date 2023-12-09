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السكنية 21 الجاري أجل نهائي لتقديم عروض بناء 3345 وحدة سكنية ومبنى

12/9/2023 11:04:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت يوم 21 ديسمبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض من قبل الشركات المعنية بمناقصتين لبناء مجموعتين من الوحدات السكنية والبنايات في الكويت.
وأضافت المجلة أن المجموعة الأولى تضم بناء 1777 منزلا ومبنى، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها فيما اسمته القطاع BP3، وتضم المجموعة الثانية بناء 1568 منزلا ومبنى مع البنية التحتية المرتبطة بها في القطاع المسمى BP1، وذلك بإجمالي 3345 وحدة سكنية ومبنى.
وفي غضون، ذلك ذكرت المجلة انه تم أيضا تمديد الموعد النهائي لتقديم عطاءات بشأن العقد الرئيسي لبناء 60 مبنى سكنيا في مدينة صباح الأحمد السكنية الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب مدينة الكويت حتى 26 ديسمبر الجاري.
وكان قطاع البناء ثاني أكبر القطاعات التي نفذت مشاريع في الكويت العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022 نحو 627 مليون دولار، وبلغت قيمة العقود التي أرسيت حتى هذا الوقت من 2023 نحو 600 مليون دولار، مما يضع العام على مسار مماثل للعام السابق.
غير أن كلا من هذين الرقمين يقل كثيرا عن متوسط الترسيات السنوية البالغ 1.8 مليار دولار المسجل خلال الفترة بين 2018 و2022، أو متوسط الإنفاق السنوي على المشروعات البالغ 4 مليارات دولار في السنوات الخمس التي سبقت تلك الفترة.
وفي الوقت نفسه، قدرت مجلة ميد قيمة مشاريع الإنشاءات المخطط لها والتي لم تصل الى مرحلة الترسية بنحو 22.9 مليار دولار، موزعة حسب المراحل على النحو التالي: مشاريع قيد الدراسة بقيمة 8.7 مليارات دولار، مشاريع في مرحلة التصميم بقيمة 6.6 مليارات دولار، وأخيرا مرحلة تقديم العطاءات بقيمة 7.6 مليارات دولار.

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