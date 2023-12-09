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برقان يعلن فائزي سحب كنز الشهري

12/9/2023 11:04:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:
وليد عارف عارف، رضا السيد بهجات، محمد اكرم محمد، رالف غسان زين، وليد صالح العلي، ناصر محمد الزعبي، كاثرين دي جوزمان بيني، ايمان محمد حسين، سعاد رمضان علي، عبدالله فواز العبدالله، عادل سعد الصلاحات، دونج سوك سيو، زينب ناصر كمال، عادل علي الهزيم، غادة عطية زربول، انسلي كاستلينو، موسى بخش، رانجيت كومار ناير، أحمد مجيد البقصمي،وأحلام زغيب.
ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.

MENAFN09122023000130011022ID1107564763

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