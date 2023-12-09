Sunday, 10 December 2023 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Stc تعقد ورش عمل حول لغة الإشارة لموظفيها

12/9/2023 11:04:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت شركة الاتصالات الكويتية stc، ورش عمل حول لغة الإشارة لموظفيها تحت مظلة حملتها المستمرة «لأننا نهتم»، وتعكس هذه المبادرة، التي تأتي كجزء من إطار المسؤولية المجتمعية جهود الشركة المستمرة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال تعزيز التواصل بشكل أكثر فعالية مع شرائح المجتمع المتنوعة.
وهدفت ورش العمل التي نظمتها stc إلى تمكين الموظفين من المهارات اللازمة للتواصل مع العملاء من خلال لغة الإشارة عند الحاجة، وشهدت مشاركة 20 موظفا من مختلف الفروع. وأدار الجلسات خبير لغة الإشارة خليفة آل بنعلي، المدرب في الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم. ويعد آل بنعلي خبيرا ومترجما معتمدا في لغة الإشارة، ويجلب معه ثروة من المعرفة والخبرة. وقد غطى التدريب الشامل مختلف سمات تعلم لغة الإشارة ويشمل تقييمات مختلفة، حيث حصل الموظفون على شهادات معتمدة عند استكمال الدورة.
وأشارت stc إلى أنها تسعى بشكل مستمر للارتقاء بتجربة العملاء في فروعها المختلفة وفي كل عملياتها اليومية، حيث تركز مثل هذه المبادرات على شرائح مختلفة داخل المجتمع لضمان إمكانية الوصول إلى منتجات وحلول الشركة المختلفة وتكتمل بالخدمة الاستثنائية التي تقدمها stc.
ويتجلى هذا الالتزام بالتميز في الأساليب المصممة خصوصا لخدمة العملاء، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لكل فرد تخدمه الشركة، ومن خلال الاستثمار في تدريب وتطوير موظفيها، تضمن stc أن فريقها ليس فقط على دراية بمنتجات الشركة وخدماتها، بل يتمتع أيضا بالمهارة في التواصل والتفاعل مع قاعدة عملائها المتنوعة.
وكانت stc قد أطلقت حملة «لأننا نهتم» كجزء من برنامجها المتكامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يعرض مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصممة للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع، ومن خلال مبادرات مثل تزويد موظفيها بمهارات لغة الإشارة، تهدف stc إلى تعزيز تجربة عملائها وتعزيز بيئة شاملة يسهل الوصول إليها للجميع، مما يدل على التزامها بالمسؤولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية. وأكدت stc مجددا التزامها بكونها رائدة في سوق الاتصالات، لاسيما ضمن برنامجها الديناميكي للمسؤولية المجتمعيـــــة للشركات، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولا. ومن خلال تلبية مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء، ستواصل الشركة تعزيز عملياتها واستكشاف منافذ جديدة لتزويد عملائها بتجربة شاملة وسلسة.

MENAFN09122023000130011022ID1107564762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث