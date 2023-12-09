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هل الاستثمار بالذهب لايزال ممكنا بعد ارتفاع أسعاره؟

12/9/2023 11:04:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتساءل الكثيرون عما إذا كان من الممكن الدخول حاليا في سوق الذهب والاستثمار في المعدن النفيس، وما إذا كان لايزال من الممكن تحقيق الأرباح، وذلك بعد أن سجل الذهب ارتفاعا صاروخيا وبلغ أعلى مستوى له في التاريخ على الإطلاق قبل أيام.
وارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي قبل أيام بسبب مزيج من الاضطرابات الجيوسياسية والآمال في خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، حيث قفز سعر المعدن النفيس إلى 2111.39 دولارا للأونصة قبل أيام قبل أن يتراجع في وقت لاحق.
وقال تقرير نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، واطلعت عليه «العربية.نت» إن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادة ما تعمل مع الذهب في اتجاهين متعاكسين، لذلك مع ارتفاع الفائدة تنخفض أسعار الذهب والعكس صحيح.. لكن هذا ليس هو الحال دائما، حيث يميل الذهب أيضا إلى الارتفاع خلال الفترات التي تشهد توترات في الجغرافيا السياسية المتقلبة أو عدم اليقين الاقتصادي، كما شهدنا خلال العامين الماضيين».
وغالبا ما ينظر إلى المعدن الثمين على أنه أحد أصول «بوليصة التأمين» التي ستحقق أداء جيدا في أوقات ضغوط السوق. وبحسب تقرير «ديلي ميل» فمن المتوقع أن يكون أداء الذهب متواضعا في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة، لأنه لا يدفع للمستثمرين دخلا. وهذا يجعل الأمر غير جذاب نسبيا عندما يتوافر عائد جيد من الأصول منخفضة المخاطر مثل السندات والنقد.
ويشير الخبراء والمستثمرون الى أنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية. وفي الوقت نفسه، يعمل ضعف الدولار على خفض تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى. كما يستفيد الذهب من سمعته كملاذ آمن في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الجيوسياسي.
وقال جيسون هولاندز، مدير شركة (BestInvest) المتخصصة بالاستثمارات: «يبدو أن الدافع الرئيس وراء الارتفاع الأخير هو التفاؤل المتزايد بأنه على الرغم من احتجاجات محافظي البنوك المركزية بأن أسعار الفائدة يمكن أن تظل أعلى لفترة أطول، فقد بلغت أسعار الفائدة الأميركية الآن ذروتها، والتخفيضات في أسعار الفائدة قادمة خلال العام المقبل». وأضاف هولاندز: «شهدت هذه الموجة من التفاؤل أيضا انخفاض العائدات على السندات الصادرة عن الحكومة الأميركية في الأسابيع الأخيرة وارتفاعا قويا بشكل ملحوظ في الأسهم الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9% خلال شهر نوفمبر».
وتقول جريدة «ديلي ميل» إن «الشيء الرئيس الذي يجب ملاحظته هو أن الذهب ليس طريقا مختصرا للثروات، بل هو شكل من أشكال تأمين المحفظة، والذي يجب أن يشكل على الأكثر 5 إلى 10% من إجمالي ممتلكاتك، وفقا للخبراء».
لكن الذهب ظل دائما يحتفظ ببريقه للمستثمرين لعدد من الأسباب، أولها هو الطريقة التي يمكن أن تعمل كمنوع في محفظة متوازنة، حيث إنه يتصرف بشكل مختلف عن كل من السندات والأسهم ويمكن أن يوفر لك رحلة أكثر سلاسة مع مرور الوقت.
وقال ليث خلف، رئيس قسم تحليل الاستثمار في شركة (AJ Bell) للوساطة المالية: «إن قيمة المعدن الثمين تكمن في قدرته على العمل كنوع من التنويع في المحفظة، لأنه يتصرف بشكل مختلف عن الأصول الأخرى، وخاصة الأسهم».
وقال توم ستيفنسون من شركة فيديليتي إنترناشونال: «هناك سبب آخر للاحتفاظ بالذهب وهو استقراره على مدى فترات طويلة. نظرا لكونه مخزنا للقيمة منذ العصور القديمة، فقد يميل الذهب إلى الحفاظ على قيمته الحقيقية المعدلة حسب التضخم بمرور الوقت حتى لو كان من الممكن أن يكون متقلبا للغاية على المدى القصير».
ويميل الذهب أيضا إلى الاحتفاظ بقيمته في أوقات التوتر، وليس من قبيل المصادفة في الأوقات غير المستقرة التي نعيشها اليوم أن تقوم البنوك المركزية في العالم بتخزين الذهب.

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