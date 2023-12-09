موديز تعدل النظرة المستقبلية لبنك الخليج إلى إيجابية

MENAFN - Al-Anbaa) قامت وكالة التصنيف العالمية «موديز لخدمات المستثمرين» بتثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الخليج عند «A3» وتعديل النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» من «مستقرة».كما قامت الوكالة بتثبيــــت التصنيف الائتماني الأساسي، والتصنيف الائتماني الأساسي المعدل في المرتبة (ba1)، وكذلك تصنيف مخاطر الطرف المقابل للعملات الأجنبية والمحلية طويلة وقصيرة الأجل في المرتبة (A2/ P-1)، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل طويلة وقصيرة الأجل في المرتبة (A2 (cr)/ P-1 (cr)).

وأفادت وكالة موديز بأن تثبيت تصنيفات بنك الخليج يعكس كلا من جودة الأصول لديه، وقوة ربحيته، وقدرته على امتصاص الخسائر، بالإضافة إلى وجود مصدات سليمة للسيولة.

وقد قوبلت نقاط القوة هذه بالتوازن مع مخاطر تركزات المقترضين والمودعين لدى البنك. كما يعكس تثبيت التصنيفات توقعات الوكالة المستمرة بوجود احتمال كبير جدا بالحصول على الدعم من حكومة الكويت (مصنفة A1 مستقر) لمودعي بنك الخليج في حال الحاجة إلى ذلك.

ووفقا لوكالة موديز يعكس تعديل النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» توقعات الوكالة بأنه في حال استمرار جودة أصول البنك مع تحسن الربحية وقوة مركز رأس المال لديه، سوف تؤدي إلى رفع تصنيفات وتقييمات بنك الخليج.

وتعليقا على إعلان وكالة موديز عن التصنيف الائتماني للبنك، صرحت دلال الدوسري، نائب مدير عام علاقات المستثمرين لدى بنك الخليج، قائلة: يسرنا قيام وكالة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل عند «A3» وتعديل النظرة المستقبلية للبنك إلى «إيجابية»، حيث يعد ذلك اقرارا دوليا بقوة رأس مال البنك وتحسن ربحيته وجودة أصوله.

هذا، ولايزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تحظى تصنيفاته بالمرتبة «A» من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، فبالإضافة إلى قيام وكالة «موديز» مؤخرا بتثبيت تصنيفات البنك ورفع نظرته المستقبلية، يحظى التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك بالمرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة «فيتش»، وعلى تصنيف في المرتبة «A+» للعملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «كابيتال إنتليجنس».