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الشال استحواذ بيتك والوطني على 73% من أرباح البنوك يعزز نموذج الكيانات المصرفية الكبرى

12/9/2023 11:04:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي إن قطاع البنوك الكويتية حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نموا ملحوظا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.224 مليار دينار، بارتفاع مقداره 389.5 مليون دينار أو بنحو 46.7% مقارنة بنحو 834.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022. وحققت البنوك الكويتية أرباحا بنحو 390.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنحو 436.4 مليون دينار للربع الثاني من العام ذاته، أي بانخفاض بنحو 46.1 مليون دينار وبنسبة 10.6%، وكذلك انخفضت بنحو 7 ملايين دينار وبنسبة 1.8% مقارنة بأرباح الربع الأول البالغة نحو 397.3 مليون دينار.
ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 203.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 268.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022، أي انخفضت بنحو 64.7 مليون دينار أو بنسبة 24.1%. وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 646.8 مليون دينار، مثلت نحو 52.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 22.0% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 577.2 مليون دينار ومثلت نحو 47.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 89.7% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، وجزء من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية جاء من استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين».
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو 15.4 مرة مقارنة بنحو 20.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي تحسن. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.4% مقارنة بنحو 1.1%. وارتفع أيضا، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 11.9% مقابل نحو 11.2% للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 461.5 مليون دينار (ربحية السهم 30.81 فلسا) أو نحو 37.7% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبنمو بنسبة 124.3%، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في نفس الفترة من العام الفائت.
وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 431.1 مليون دينار (ربحية السهم 52 فلسا) أو نحو 35.2% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو بلغت 15.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 72.9% من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصادات العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى.

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