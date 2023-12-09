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KIB اختتم معرض Paytally لتوفير عروض تمويلية متكاملة لعملائه

12/9/2023 11:04:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) معرض «PayTally» الذي نظمه مؤخرا في الأرينا بمجمع 360، حيث جمع فيه كافة شركائه تحت مظلة برنامج PayTally من المؤسسات التجارية والخدمية، من أجل توفير عروض تمويلية مصممة للعملاء وغير العملاء، لمساعدتهم في الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بأسلوب عصري أكثر سرعة وسهولة.
وأوضح البنك أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، وتجسيدا لتوجهاته الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية، وخاصة التمويلية، إلى مستوى أكثر شمولا وتكاملا.
وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، مصعب الشعلان: «نفتخر بنجاح هذا الحدث المهم والحيوي، حيث شهد المعرض إقبالا لافتا من العملاء وغير العملاء الذين تمكنوا من الحصول على عروض تمويل ميسرة من KIB لشراء العديد من المنتجات التي وفرها شركاء البنك تحت مظلة برنامج PayTally».
وأضاف أن رواد المعرض استفادوا من باقة العروض الحصرية المميزة التي قدمها المشاركون على مدى ثلاثة أيام متتالية، مشيدا بمجموعة الخيارات المتنوعة والواسعة، لاسيما مع مشاركة قائمة طويلة من أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت.
كما أوضح الشعلان أن KIB يقدم تمويلا ميسرا لمدة تصل إلى 60 شهرا، يتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، لافتا إلى أن البنك يوفر، عبر برنامج PayTally، خدمات التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/ العلاجي، والتمويل التعليمي، وكذلك تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها.
وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن هذه المنصة توفر خدمة التمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، والتمويل لشراء أحدث السيارات والمركبات من أشهر العلامات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن خدمة PayTally عبارة عن منصة إلكترونية متعددة الخدمات، مخصصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «مساومة»، للأفراد الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية مع إمكانية السداد بنظام الدفعات الشهرية الميسرة ومنحهم فترة سماح.

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