اتفاق البترول والكهرباء لفصل تكاليف إنشاء الزور عن أسعار شحنات الغاز



اقتراح بتشكيل فريق عمل لوضع آلية للسداد السريع ومتابعة المواضيع العالقة 2.4 مليار دينار مطالبات «مؤسسة البترول» على «الكهرباء» بنهاية العام المالي الماضي



أحمد مغربي

يعتبر استمرار عدم تحصيل مؤسسة البترول الكويتية إيرادات مبيعاتها من المحروقات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمرا شائكا ومتكررا على مدار السنوات الماضية، حيث لا يوجد اتفاق لتحصيل المستحقات ولا توجد إجراءات لازمة للتأكد من صحة قراءات الكميات بين جميع الأطراف لتلافي أوجه النقص والقصور.وترصد «البترول» ان الجزء الأكبر من المديونية وبما يعادل 89% من اجمالي الرصيد المستحق في السنة المالية 2022/2023 يخص مبيعات المؤسسة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، وكان وجه الخلاف هو تضمين التكاليف التشغيلية والرأسمالية لمنشأة المرافق الدائمة لاستيراد الغاز من الزور ضمن المعادلة السعرية.وعقدت «البترول» عدة اجتماعات تنسيقية بين جميع الأطراف المعنية لحل الموضوع والوصول الى اتفاق، إلا ان الموضوع رفع الى مجلس الوزراء الذي أصدر قراره بناء على اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، والذي نص على ضرورة إعادة الموضوع إلى وزارة الكهرباء والماء للتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة البترول وإدارة الفتوى والتشريع لدراسته من جميع جوانبه.ومن جانب آخر، تم الاتفاق بين المؤسسة ووزارة الكهرباء والماء على ان يتم اصدار فواتير الغاز المسال المستورد بعد فصل التكاليف غير المتفق عليها لحين البت في تلك التكاليف وذلك لعدم تراكم المديونيات وسرعة تحصيل المؤسسة لقيمة مبيعاتها، الا انه لم يتم دفع اي فاتورة حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.وقامت المؤسسة في شهر يوليو الماضي بمخاطبة وزارة الكهرباء بخصوص سداد فواتير مبيعات الغاز والاستفسار عن الإجراءات التي تمت من قبلهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع وزارة المالية و«البترول» و«الفتوى والتشريع» لمزيد من الدراسة فيما يخص التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، فضلا عن ارسال كتاب الى وزارة المالية بخصوص نقص السيولة النقدية بتاريخ 22 يونيو 2023 تقترح فيه بتشكيل فريق عمل يضم المعنيين لوضع آلية للسداد السريع ومتابعة المواضيع العالقة مع وزارة الكهرباء والماء.وما يجعل للموضوع اهمية لدى «البترول» هو الاستفسارات الدائمة من الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة الذي رصد خلال العام المالي الماضي ان مطالبات مؤسسة البترول على وزارة الكهرباء والماء بلغت 2.4 مليار دينار حتى 31/3/2023. ويسجل ديوان المحاسبة ملاحظات سنوية على تأخر «البترول» في تحصيل المطالبات، وذلك بما يتعارض مع البند رقم 11 من المرفق رقم 6 من الاتفاقية المبرمة مع الوزارة لتزويدها بالمحروقات والذي ينص على ان تقوم المؤسسة بإصدار فواتيرها بالدولار الأميركي وإرسالها الى الوزارة على ان تلتزم الوزارة بسداد الفواتير المستخدمة للمؤسسة كاملة خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الفاتورة دون اي امتناع او مطالبة او خصم او استقطاع.