15 8 مليون دينار لتنفيذ أعمال في الحقل الجوراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن ترسية عقد مهم للآبار الجوراسية بقيمة إجمالية تبلغ 15.8 مليون دينار.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن العقد خاص بتنفيذ تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية شمال الكويت.
وذكرت المصادر أنه تمت ترسية العقد على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بمبلغ إجمالي قدره 15.8 مليون دينار.
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