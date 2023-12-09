15 8 مليون دينار لتنفيذ أعمال في الحقل الجوراسي

علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن ترسية عقد مهم للآبار الجوراسية بقيمة إجمالية تبلغ 15.8 مليون دينار.وفي التفاصيل، قالت المصادر إن العقد خاص بتنفيذ تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية شمال الكويت.وذكرت المصادر أنه تمت ترسية العقد على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بمبلغ إجمالي قدره 15.8 مليون دينار.

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