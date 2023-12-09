بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة



قال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر اليوم الأحد إن خمسة من جنوده قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش المنشور على موقع إكس أن أربعة جنود قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة فيما توفي الخامس متأثرا بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر .

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن

مساء السبت، عن مقتل 5 من عناصره في معارك بقطاع غزة .

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي

قد أعلن إصابة جنديين "بجروح خطيرة" خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير رهائن ليلا في قطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل محتجز خلال العملية.



وقال الجيش في بيان له إن جنديين "أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ رهائن تحتجزهم حماس".



وأضاف أنه "خلال العملية، قُتل العديد من الذين شاركوا في خطف واحتجاز الرهائن"، مؤكدا أنه "لم يتم إنقاذ أي رهائن خلال هذا النشاط".



من جهتها، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق إن مقاتليها أفشلوا محاولة للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين.



وأضافت أنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.

ونشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة المحتجز.



وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "نسفنا مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال بحي الزيتون في مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

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