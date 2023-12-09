اتحاد جدة يسقط ويقلق جماهيره قبل كأس العالم للأندية والأهلي يفشل في الوصول لإنجاز تاريخي



خسر الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قبل بداية مشواره في كأس العالم للأندية في جدة بينما فشل الأهلي في تحقيق فوزه الـ 200 في المسابقة للانضمام لقائمة مميزة من الأندية.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 16 للمسابقة...

*الاتحاد يقلق جماهيره قبل كأس العالم للأندية

خسر الاتحاد، حامل اللقب، 3-1 أمام ضمك في آخر مبارياته قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يظهر هجوم الاتحاد بالشكل المطلوب في غياب كريم بنزيمة ورومارينيو للإصابة، كما تلقى ضربة قوية بإصابة مدافعه لويس فيليبي وغيابه عن كأس العالم للأندية مما يزيد من متاعب بطل السعودية في ظل النقص الدفاعي في صفوفه.

واستمرت نتائج المدرب مارسيلو جاياردو المتقلبة مع الفريق بخسارته الأولى في الدوري بعدما استهل مسيرته بالتعادل مع الاتفاق قبل الفوز على الخليج.

*ركلة جزاء هدية للحزم

تمكن حارس الفتح جاكوب ريني من التصدي لفرصة للحزم ذهب زميله فهد الحربي لتحيته لكنه لمس الكرة بيده بالخطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء للحزم بعد 11 دقيقة من بداية المباراة.

وسجل أنتونيو خوسيه (بيتزي) الركلة بنجاح ليجعل النتيجة 2-صفر للحزم، متذيل الترتيب، الذي حقق فوزه الثاني في الدوري والأول منذ ست مباريات.

* ثلاث بطاقات حمراء

لم تشهد مباراة الشباب والاتفاق أي أهداف للفريقين لكن اللون الأحمر سيطر عليها بعدما أشهر الحكم ثلاث بطاقات حمراء في غضون 20 دقيقة تقريبا.

وكان إيفر بانيجا قائد الشباب أول المطرودين بعد 66 دقيقة من البداية لتدخله العنيف على حمدان الشمراني لاعب الاتفاق.

وقبل خمس دقائق من النهاية أشهر الحكم بطاقتين حمراويين لجوستافو كويار لاعب الشباب وديماري جراي لاعب الاتفاق بعدما تدخل الأول بعنف على الثاني ليرد عليه بدفعة قوية أسقطته أرضا.

*الأهلي يفشل في تحقيق فوزه رقم 200

تعادل الأهلي دون أهداف مع ضيفه الرائد المتعثر ليفشل في تحقيق انتصاره رقم 200 في الدوري السعودي للمحترفين

وتأجل انضمام الأهلي إلى قائمة مميزة تضم الهلال والنصر والاتحاد.

وشهدت مباراة الوحدة والأخدود واقعة نادرة، حيث حرس المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا مرمى فريقه الأخدود في اللحظات الأخيرة خلال الهزيمة 2-صفر من الوحدة.

وتلقى الحارس باولو فيتور بطاقة حمراء أثناء محاولة اللحاق بالكرة قبل أوديون إيجالو مهاجم الوحدة ليتعين على تاوامبا اللعب كحارس مرمى بعد نفاد تبديلات فريقه.











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