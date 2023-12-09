جهل بالعلم وعبث بالعلم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كلما‭ ‬أنبت‭ ‬الزمان‭ ‬قناة‭ ‬ ** ‭ ‬ركب‭ ‬المرء‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬سنانا

وذلك‭ ‬للتدليل‭ ‬على‭ ‬إحالة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مفيد‭ ‬ونافع‭ ‬الى‭ ‬شيء‭ ‬ضار،‭ ‬وقياسا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬فكلما‭ ‬أنتج‭ ‬واخترع‭ ‬الغرب‭ ‬شيئا‭ ‬بادرنا‭ ‬الى‭ ‬إساءة‭ ‬الظن‭ ‬به،‭ ‬فمنا‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الهواتف‭ ‬العادية‭ ‬تنقل‭ ‬وسوسة‭ ‬الشيطان،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬يركب‭ ‬الطائرة‭ ‬لا‭ ‬يدري‭ ‬انه‭ ‬يركب‭ ‬حصانا‭ ‬من‭ ‬الجن،‭ ‬وفي‭ ‬بدايات‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الأفغانية‭ ‬تقتل‭ ‬كل‭ ‬طبيب‭ ‬او‭ ‬ممرض‭ ‬يقوم‭ ‬بتطعيم‭ ‬الأطفال‭ ‬ضد‭ ‬الشلل‭ ‬والحصبة‭ ‬والسعال‭ ‬الديكي،‭ ‬بزعم‭ ‬أن‭ ‬الأمصال‭ ‬تقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬وأنها‭ ‬تحوي‭ ‬دم‭ ‬الخنزير‭.‬

ثم‭ ‬جاء‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬وصاح‭ ‬الملايين‭ ‬منا‭ ‬بأنه‭ ‬يفسد‭ ‬أخلاق‭ ‬البنات،‭ ‬ولحين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬البنات‭ ‬اللواتي‭ ‬يحملن‭ ‬هواتف‭ ‬جوالة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أنهن‭ ‬‮«‬قليلات‭ ‬حياء‮»‬،‭ ‬ولما‭ ‬اطمأنت‭ ‬النفوس‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الهواتف‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬فيروس‭ ‬التفسخ‭ ‬الأخلاقي،‭ ‬أدركنا‭ ‬أنها‭ ‬تساعدنا‭ ‬على‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬خاصة‭ ‬البنات،‭ ‬بالسؤال‭ ‬عن‭ ‬الحال‭ ‬والأحوال،‭ ‬بل‭ ‬ظهرت‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬مكاني‭ ‬وجود‭ ‬طرفي‭ ‬المحادثة‭. ‬وأثيرت‭ ‬ضجة‭ ‬هائلة‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬حول‭ ‬خطرها‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬وأنها‭ ‬تسبب‭ ‬السرطان‭ ‬والاسهال‭ ‬والطرش‭ ‬والخرس،‭ ‬وأصدرت‭ ‬لجان‭ ‬علمية‭ ‬شكلتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الأوروبية‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬ينعش‭ ‬الدماغ‭ ‬وينشط‭ ‬الذاكرة‭ ‬خاصة‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬المكالمة‭.‬

ومعنى‭ ‬هذا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬تلميذ‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬قاعة‭ ‬الامتحانات‭ ‬حاملا‭ ‬هاتفا‭ ‬نقالا‭ ‬لتنشيط‭ ‬دماغه‭ ‬بموجات‭ ‬الميكروويف‭ ‬وبالمكالمات‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬من‭ ‬صديقه‭ ‬المزود‭ ‬بكتاب‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬بالامتحان،‭ ‬ولن‭ ‬أنسى‭ ‬مقالا‭ ‬طريفا‭ ‬للأستاذ‭ ‬محمود‭ ‬المراغي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬روز‭ ‬اليوسف‮»‬‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬مقاومة‭ ‬حيازة‭ ‬هاتف‭ ‬نقال‭ ‬‮«‬أو‭ ‬محمول‭ ‬كما‭ ‬يسمونه‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬وذكر‭ ‬فيما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهواتف‭ ‬تسبب‭ ‬العقم‭ ‬وطالب‭ ‬بجعل‭ ‬استخدامها‭ ‬إجباريا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬النسل‭ ‬والانفجار‭ ‬السكاني‭.‬

كل‭ ‬ما‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نفعله‭ ‬ - ‭ ‬كعاداتنا‭ ‬ - ‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ننتظر‭ ‬القول‭ ‬الفصل‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬العلمية‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الغربيين‭!! ‬الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أننا‭ ‬نأخذ‭ ‬بكلام‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بلا‭ ‬جدال‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬قدموا‭ ‬لنا‭ ‬الفياغرا‭ ‬حتى‭ ‬بدأت‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬بإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬حولها‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬صلاحيتها‭!! ‬يا‭ ‬سلام‭ ‬على‭ ‬الهمة‭ ‬العلمية‭!! ‬أشمعنى‭ ‬الفياغرا‭ ‬وليس‭ ‬أدوية‭ ‬القلب‭ ‬والقرحة‭ ‬والسكري؟‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬الفياغرا‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬عقار‭ ‬طبي،‭ ‬ساعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬الإنجاب،‭ ‬وشفى‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬وأمراض‭ ‬نفسية،‭ ‬أم‭ ‬هو‭ ‬المزاج‭ ‬الطبي‭ ‬السادي‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬حرمان‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشتهونه‭: ‬السكر‭ ‬والملح‭ ‬واللحم‭ ‬والمعجنات‭ ‬والقهوة‭.‬

وهناك‭ ‬طبيب‭ ‬أميركي‭ ‬يعالج‭ ‬أمراض‭ ‬العقم‭ ‬أعلن‭ ‬مؤخرًا‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬استنساخ‭ ‬زوجته‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬58‭ ‬سنة‭. ‬يعني‭ ‬يريد‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬زوجته،‭ ‬والأدهى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬وضع‭ ‬الجنين‭ ‬المستنسخ‭ ‬في‭ ‬رحم‭ ‬نفس‭ ‬الزوجة‭!! ‬يعني‭ ‬الزوجة‭ ‬ستلد‭ ‬نفسها،‭ ‬أي‭ ‬نسخة‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‭ ‬من‭ ‬نفسها،‭ ‬والغريب‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬هذا‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬تخليق‭ ‬زوجة‭ ‬شابة‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الحالية‭ ‬أنه‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سبعين‭ ‬سنة‭!! ‬يعني‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬استنساخ‭ ‬زوجته‭ ‬وانتظر‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬لتكبر‭ ‬وتحل‭ ‬محل‭ ‬الأصل‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬مثلاً‮»‬‭ ‬فسيكون‭ ‬عمره‭ ‬وقتها‭ ‬88‭ ‬سنة‭ ‬ولن‭ ‬يهنأ‭ ‬بشبابها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬احتكر‭ ‬كل‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬فايزر‭ ‬من‭ ‬الحبة‭ ‬الزرقاء‭.‬

طيب‭: ‬لماذا‭ ‬يريد‭ ‬رجل‭ ‬كهذا‭ ‬أن‭ ‬ينتج‭ ‬نسخة‭ ‬شابة‭ ‬من‭ ‬زوجته؟؟‭ ‬أنه‭ ‬فرط‭ ‬العبث‭ ‬والترف‭ ‬العلمي‭!! ‬هؤلاء‭ ‬أناس‭ ‬همهم‭ ‬فاضي‭ ‬وبالهم‭ ‬رائق‭ ‬وهؤلاء‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يفشلونا‭ ‬بأن‭ ‬يجعلوا‭ ‬حمل‭ ‬الرجال‭ ‬ممكنا‭!! ‬وتحضرني‭ ‬هنا‭ ‬قصيدة‭ ‬لأحمد‭ ‬شوقي‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬الدبابة‭ ‬ - ‭ ‬استشهد‭ ‬بها‭ ‬كثيرا‭ ‬ - ‭ ‬ينعي‭ ‬فيها‭ ‬تسخير‭ ‬العلم‭ ‬للدمار‭ ‬والهلاك‭ ‬ويقول‭ ‬في‭ ‬آخرها‭:‬

وأفٍّ‭ ‬على‭ ‬العلم‭ ‬الذي‭ ‬تدعونه

إذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفوس‭ ‬رَداها‭ (‬هلاكها‭)‬