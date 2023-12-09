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الاستثمار في النفس

12/9/2023 8:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬متقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬المرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬العشرين‮»‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬64‭ ‬اقتصادا‭ ‬عالميا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬التنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬متقدمة‭ ‬بثمانية‭ ‬مراكز‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لتحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬وهي‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وإمكانية‭ ‬اجتذاب‭ ‬مواهب‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وكفاءات‭ ‬قوى‭ ‬العمل،‭ ‬وجودة‭ ‬المهارات‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم‭ ‬إنما‭ ‬يعزز‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬للمواهب‭ ‬الكفؤة‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬الساعين‭ ‬للاستفادة‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬ماهرة،‭ ‬وبما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬القوية‭ ‬تجاه‭ ‬مواردها‭ ‬من‭ ‬المواهب‭.‬

لقد‭ ‬جاء‭ ‬أداء‭ ‬البحرين‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الجاهزية‭ ‬ضمن‭ ‬التقرير،‭ ‬وهو‭ ‬المعني‭ ‬بتحليل‭ ‬ودراسة‭ ‬بيئة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬أحرزت‭ ‬اجمالي‭ ‬نقاط‭ ‬بنسبة‭ ‬73‭.‬7‭% ‬مع‭ ‬تقييم‭ ‬عدد‭ ‬المعايير‭ ‬الرئيسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتوافر‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬وكفاءة‭ ‬كبار‭ ‬المديرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أهل‭ ‬المملكة‭ ‬لأن‭ ‬تحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المهارات‭ ‬المالية‭ ‬واللغة‭.‬

إن‭ ‬تلك‭ ‬النجاحات‭ ‬المبهرة‭ ‬لمملكتنا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يوازيها‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تسويقية‭ ‬عالمية‭ ‬للبحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬ذات‭ ‬قيمية‭ ‬مضافة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بروز‭ ‬هذه‭ ‬المكانة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كسب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المواهب‭ ‬عالميا‭.‬

بمعنى‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهمة‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بنشر‭ ‬خبر‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬تعليق‭ ‬سريع‭ ‬عابر‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين،‭ ‬فنحن‭ ‬بجاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬تسويق‭ ‬مملكتنا‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬بشرية‭ ‬موهوبة،‭ ‬وإلى‭ ‬خطة‭ ‬لرعاية‭ ‬وزيادة‭ ‬هذه‭ ‬الطاقات‭ ‬الموهوبة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬واحتضانهم‭ ‬معنويا‭ ‬وماديا،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬اضطر‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬الهروب‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭ ‬خارج‭ ‬الوطن‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬تتناسب‭ ‬ومؤهلاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭.‬

إن‭ ‬أهمية‭ ‬الموهبة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬القدرة‭ ‬العالية‭ ‬الكامنة‭ ‬التي‭ ‬تحملها،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬واكتشافها‭ ‬وتنميتها،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬القناعة‭ ‬بأنها‭ ‬استثمار‭ ‬يعطي‭ ‬مردودا‭ ‬وأرباحا‭ ‬عند‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬وتوظيفها‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح،‭ ‬وبالطبع‭ ‬هناك‭ ‬أساليب‭ ‬عديدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬العالم‭ ‬المتقدم‭ ‬ويتفوق‭ ‬فيه‭ ‬علينا‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬عملا‭ ‬بمقولة‭ ‬خبير‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬د‭. ‬إبراهيم‭ ‬الفقي‭:‬

‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬النفس‮»‬‭!‬

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