الاستثمار في النفس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حلت مملكة البحرين في مرتبة متقدمة ضمن النصف الأول «المرتبة السابعة العشرين» من بين 64 اقتصادا عالميا، وذلك في تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن معهد التنمية الإدارية متقدمة بثمانية مراكز منذ العام الماضي لتحتل المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي.
هذا التصنيف يشتمل على عدة عوامل رئيسية بحسب كل دولة، وهي الاستثمار في المواهب المحلية وتطويرها، وإمكانية اجتذاب مواهب عالمية مع المحافظة على المواهب المحلية، وكفاءات قوى العمل، وجودة المهارات.
لا شك أن ذلك الإنجاز المهم إنما يعزز المملكة كوجهة للمواهب الكفؤة أمام المستثمرين الساعين للاستفادة بما تحظى به من قوى عاملة ماهرة، وبما تتميز به من موقع استراتيجي في قلب الخليج، كما أنه يأتي ترجمة لما تحظى به من ثقة المستثمرين القوية تجاه مواردها من المواهب.
لقد جاء أداء البحرين متميزا في مؤشر الجاهزية ضمن التقرير، وهو المعني بتحليل ودراسة بيئة المواهب في المملكة، إذ أحرزت اجمالي نقاط بنسبة 73.7% مع تقييم عدد المعايير الرئيسية المرتبطة بتوافر الخبرات الدولية وكفاءة كبار المديرين، الأمر الذي أهل المملكة لأن تحل في المرتبة السادسة عالميا في مجال المهارات المالية واللغة.
إن تلك النجاحات المبهرة لمملكتنا لا بد أن يوازيها خطة استراتيجية تسويقية عالمية للبحرين كوجهة ذات قيمية مضافة للمستثمرين من أجل بروز هذه المكانة بشكل أكبر، إلى جانب كسب المزيد من الثقة في ريادتها في احتضان المواهب عالميا.
بمعنى آخر لا يجب أن تمر هذه الإنجازات المهمة مرور الكرام وأن يتم الاكتفاء بنشر خبر هنا وهناك بوسائل الإعلام أو تعليق سريع عابر عليها من قبل بعض المسؤولين، فنحن بجاجة ماسة إلى تسويق مملكتنا وما تحظى به من موارد بشرية موهوبة، وإلى خطة لرعاية وزيادة هذه الطاقات الموهوبة من المواطنين، واحتضانهم معنويا وماديا، وخاصة من الشباب الذين اضطر الكثير منهم إلى الهروب للأسف الشديد خارج الوطن بحثا عن فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم وطموحاتهم.
إن أهمية الموهبة تأتي من مستوى القدرة العالية الكامنة التي تحملها، لذلك لا بد من النظر إليها واكتشافها وتنميتها، انطلاقا من القناعة بأنها استثمار يعطي مردودا وأرباحا عند السعي إلى الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الصحيح، وبالطبع هناك أساليب عديدة لتحقيق ذلك، وهذا ما يفعله العالم المتقدم ويتفوق فيه علينا بدرجة كبيرة عملا بمقولة خبير التنمية البشرية د. إبراهيم الفقي:
«لا يوجد أعظم من الاستثمار في النفس»!
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